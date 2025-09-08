Καλλιτέχνες δεσμεύονται για την Παλαιστίνη: Ο Λάνθιμος πρωτοστατεί στο πολιτιστικό μποϊκοτάζ

Περισσότεροι από 1.200 επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας υπέγραψαν μια νέα δέσμευση, αρνούμενοι να συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που, σύμφωνα με τη δήλωση, εμπλέκονται στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Η πρωτοβουλία, που δημοσιεύθηκε από την ομάδα Film Workers for Palestine, αντλεί έμπνευση από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ της εποχής του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Ο Γιώργος Λάνθιμος στην πρώτη γραμμή

Ανάμεσα στους υπογράφοντες ξεχωρίζει ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος με τη συμμετοχή του ενισχύει το διεθνές κύρος της πρωτοβουλίας.

Η παρουσία του Λάνθιμου, ενός δημιουργού που έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δέσμευση.

Η στάση του υποδηλώνει όχι μόνο καλλιτεχνική ευαισθησία αλλά και ηθική συνέπεια απέναντι σε ζητήματα καταπίεσης και δικαιοσύνης.

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται οι σκηνοθέτες Γιώργος Λάνθιμος, Άβα ΝτουΒερνέ, Ασίφ Καπάντια, Μπουτς Ράιλι και Τζόσουα Οπενχάιμερ, καθώς και οι ηθοποιοί Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Ράφαλο, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Άιο Εντεμπίρι, Ριζ Άχμεντ, Τζος Ο'Κόνορ, Σύνθια Νίξον, Τζούλι Κρίστι, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ρεμπέκα Χολ, Έιμι Λου Γουντ και Ντέμπρα Γουίνγκερ.

Πολιτιστικό μποϊκοτάζ με ιστορικές αναφορές

Σύμφωνα με το guardian, Η δέσμευση καλεί τους επαγγελματίες να μην προβάλλουν έργα, να μην συμμετέχουν σε φεστιβάλ και να μην συνεργάζονται με θεσμούς που θεωρούνται συνένοχοι.

Αν και δεν αναφέρεται ρητά το κίνημα BDS, η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές μορφές πολιτιστικής αντίστασης από την έναρξη της επίθεσης στη Γάζα.

Οι υπογράφοντες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα Παλαιστινίων κινηματογραφιστών για δράση ενάντια στη σιωπή και την απανθρωποποίηση.

Ηθική στάση πέρα από τα σύνορα

Η δέσμευση δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά σε θεσμικές πρακτικές που νομιμοποιούν την καταπίεση. Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται εξέχοντες δημιουργοί όπως οι Ava DuVernay, Joshua Oppenheimer και Olivia Colman, ενώ η ταινία The Voice of Hind Rajab συγκίνησε πρόσφατα το κοινό της Βενετίας, ενισχύοντας το μήνυμα της πρωτοβουλίας.