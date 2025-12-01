Το ευφυές σποτ που παίζει στα σινεμά πριν τη Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη

Ένα απλό αλλά πολύ ιδιαίτερο σποτ, βλέπουν όσοι καταφθάνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες τον τελευταίο καιρό, το οποίο με αφορμή την μεγάλη προσέλευση στα σινεμά για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, συζητιέται ξανά.

Πρόκειται για ένα ειδικό σποτ που δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία «Σινεμά στην Ελλάδα – Ορατότης Μηδέν», που υποστηρίζεται από 2.385 επαγγελματίες του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα και σημαντικούς συναδέλφους τους από το εξωτερικό και παίζει πριν ξεκινήσει κάθε κινηματογραφική προβολή.

Ένα μικρό σποτ για το ελληνικό σινεμά με μεγάλη σημασία

Το σποτ επιχειρεί να θίξει και να εξηγήσει με απλά λόγια, τη διαρκή υποτίμηση που βιώνει ο κινηματογράφος στην Ελλάδα από τους αρμόδιους φορείς και να φέρει στο προσκήνιο το γεγονός ότι ο ελληνικός κινηματογράφος βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς τη δημόσια επιλεκτική χρηματοδότηση με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βίντεο, το ποσό που αντιστοιχεί στα χρήματα που επενδύει ελληνικό κράτος για την ανάπτυξη και παραγωγή ταινιών, αντιστοιχεί μόλις σε 0,63 ευρώ ανά κάτοικο τον χρόνο. Όσο δηλαδή ένα μπουκαλάκι νερό και μια καραμέλα.

Με πάγιο αίτημα ο ελληνικός οπτικοακουστικός τομέας να γίνει επιτέλους βιώσιμος, το σποτ σε σενάριο του Φοίβου Οικονομίδη, προβάλλεται σε σινεμά και φεστιβάλ από τον Οκτώβρη και συνεχίζει σταθερά το ταξίδι του μέχρι να μεταδώσει παντού το μήνυμα του.