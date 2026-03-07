Ο Γεράσιμος Μαλιώρης είναι από τα πρόσωπα εκείνα που δεδομένα, όποιος έχει παρακολουθήσει παλιό ελληνικό κινηματογράφο, θα τον έχει δει. Παρότι βοηθητικός ηθοποιός, δίχως κάποιο ρόλο γραμμένο πάνω του, εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες και εμφανίστηκε σε πολλά καρέ δίπλα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο από ανθρώπους που τον ήξεραν - έφυγε από τη ζωή το 2010 - ήταν ιδιαίτερα αγαπητός αλλά και γνωστός στην περιοχή των Εξαρχείων όπου και διέμενε.

Ποιος ήταν ο Γεράσιμος Μαλιώρης

Στον κινηματογράφο συνήθως ενσάρκωνε τον «μάγκα» καθώς το παρουσιαστικό του βοηθούσε σε αυτό. Στα Εξάρχεια ωστόσο ήταν γνωστός με δύο παρατσούκλια, που είχαν τη δική τους προέλευση. Για άλλους ήταν ο «καουμπόi των Εξαρχείων» και για άλλους ο «Ινδιάνος».

Σύμφωνα με μία μαρτυρία που εντοπίσαμε στο blog greekactor, «στον κινηματογράφο Κοτοπούλη στην Ομόνοια ντυνόταν καουμπόη όταν έπαιζαν καουμπόiκα έργα και έκανε τον κράχτη».

Σε άλλο σχόλιο σημειώνεται πως: «Ήταν ένας ευγενικός και χαμηλών τόνων άνθρωπος, καλός γείτονας και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τον πλησίον του.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και χτυπημένος από εγκεφαλικά, με μεγάλη δυσκολία και βοηθούμενος από το μπαστούνι του έβγαινε για λίγο τα πρωινά στην αγαπημένη μας πλατεία, να μιλήσει και να πιει τον καφέ του με τους φίλους του».

Το παρατσούκλι Ινδιάνος, φαίνεται πως το απέκτησε λόγω του παρουσιαστικού του, καθώς για κάποιο διάστημα είχε μακριά μαλλιά και φορούσε μια κορδέλα σαν ινδιάνος.

Χορευτής στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο

Σε ένα μικρό αφιέρωμα που έκανε η τηλεόραση 2002, μάθαμε ότι ήταν κορυφαίος χορευτής και μάθαινε στους ηθοποιούς να χορεύουν το ζεϊμπέκικο. Γι' αυτο και στις περισσότερες ταινίες που εμφανίζονταν τιμής ενεκεν, οι ηθοποιοί χορεύουν χορογραφίες του.

Οι ταινίες που έπαιξε

Υπολογίζεται πως ο Μαλιώρης εμφανίστηκε σε πάνω από 80 ταινίες. Σε όλες είχε ένα μικρό πέρασμα. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές...

Λαός και Κολωνάκι (1959)

Το νησί της αγάπης (1960)

Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960)

Πλούσιοι χωρίς λεφτά (1960)

Κρουαζιέρα στη Ρόδο (1960)

Το γυμνό μοντέλο (1960)

Της μιας δραχμής τα γιασεμιά (1960)

Το σπίτι της ηδονής (1961)

Ο αλήτης του λιμανιού (1961)

Κατήφορος (1961)

Χαμένα όνειρα (1961)

Οι γαμπροί της ευτυχίας (1962)

Οι κατεργάρηδες (1963)

Τα κόκκινα φανάρια (1963)

Το δόλωμα (1964)

Ορφανή στους πέντε δρόμους (1964)

Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του (1964)

Λόλα (1964)

Η σωφερίνα (1964)

Το κορίτσι του λούνα παρκ (1968)

Το πιο λαμπρό μπουζούκι (1968)

Ο γίγας της Κυψέλης (1968)

Καπετάν φάντης μπαστούνι (1968)

Όλγα αγάπη μου (1968)

Θου-Βου φαλακρός πράκτωρ (επιχείρησις: Γης μαδιάμ) (1969)

Ο φαφλατάς (1971)

Ο ψαράς και οι τουρίστριες (1974)

Το αφιέρωμα στον Γεράσιμο Μαλιώρη

Το διαδικτυακό κανάλι Kastalia του Ανδρόνικου Τζιβλέρη, είχε ασχοληθεί εκτενώς με την περίπτωση του Γεράσιμου Μαλιώρη. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.