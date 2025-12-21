Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια που έπαιξε σε 4 ταινίες και εξαφανίστηκε από παντού

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα... μυστήρια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Η πανέμορφη ηθοποιός Ζινέτ Λακάζ πρωταγωνίστησε σε συνολικά 4 ταινίες στο σινεμά και στη συνέχεια τα ίχνη της εξαφανίστηκαν από παντού.

Πολλοί ήταν εκείνοι που αναζήτησαν τι έγινε τελικά και τι ακολούθησε στη ζωή της με τις θεωρίες να είναι πολλές δίχως ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί (αλλά και να διαψευσθεί) καμία. Άλλοι είπαν πως έφυγε για το εξωτερικό κάνοντας αναφορές για την Ιταλία και την Αγγλία. Άλλοι πως παντρεύτηκε και έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας ώστε να αφιερωθεί στην οικογένειά της.

Όπως και να χει, η Ζινέτ Λακάζ μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, δεν βρέθηκε ξανά μπροστά από τον φακό ενώ αξιοσημείωτο είναι πως δεν έπαιξε καθόλου στο θέατρο. Η σύντομη καλλιτεχνική της πορεία ήταν αποκλειστικά στον κινηματογράφο.

Οι 4 ταινίες της Ζινέτ Λακάζ

Η πρώτη της παρουσία καταγράφεται μετά από τον πόλεμο, το 1944, όταν συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον Αττίκ στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Χειροκροτήματα», ενσαρκώνοντας τη νεαρή και ταλαντούχα τραγουδίστρια, Νόρα.

Ακολουθούν δύο ακόμη ταινίες το 1946. Το «Πρόσωπα λησμονημένα» και πάλι του Τζαβέλλα, μαζί με τους Γιώργο Παππά, Μιράντα Μυράτ και Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και το «Καταδρομή στο Αιγαίον» στη μοναδική κινηματογραφική δουλειά του Μ. Καραγάτση που είχε αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία. Εκεί παίζει πάλι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και τους Ελένη Χατζηαργύρη, Μάνο Κατράκη και Χριστόφορος Νέζερ.

Το φινάλε της στον κινηματογράφο θα έρθει το 1951 με την εξαιρετική ταινία «Τα Τέσσερα Σκαλοπάτια», που αποτέλεσε και μεγάλη εμπορική επιτυχία καθώς με 194.493 εισιτήρια, ήρθε στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 13 ταινίες. Κρατά και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχοντας στο πλευρό της τον ζεν πρεμιέ της εποχής Νίκο Χατζίσκο, την Άννα Κυριακού και τη Σμαρώ Στεφανίδου.

Έκτοτε, το όνομά της «ακούστηκε» για την ταινία «Όταν ξυπνά το παρελθόν» (1961) δίχως ωστόσο να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν φέρεται να παντρεύτηκε τον συνθέτη Στάθη Κελαιδή και απέκτησαν μια κόρη, ενώ μετά από τον χωρισμό τους ξαναπαντρεύτηκε τον Τάσο Βαρβαρέσσο. Θρυλείται πως έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 91 ετών.

Η σύληψη στην κατοχή

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, η Ζινέτ Λακάζ είναι ανάμεσα σε καλλιτέχνες που στη διάρκεια της ιταλογερμανικής κατοχής συνελήφθησαν, στάλθηκαν σε στρατόπεδα ή ακόμα και εκτελέστηκαν. Στους συλληφθέντες το δημοσίευμα αναφέρει τους: Αιμίλιος Βεάκης, Μαίρη Βεάκη (κόρη του), Γιάννης Βεάκης (γιος του), Γιώργος Γληνός (αδελφός του Δημήτρη Γληνού), Καίτη Οικονόμου (Ντιριντάουα), Λίτσα Λαζαρίδου, Πάνος Πλέσσας, Ρένα Ντορ, Ρενάτο Μόρντο, Ζινέτ Λακάζ, Θόδωρος Μορίδης, Γιώργος Οικονομίδης, Πέλλος Κατσέλης, Δανάη Στρατηγοπούλου, Νίκος Κουρλιάφτης, Ασπασία Παπαθανασίου, Καίτη Βερώνη.

