Γιατί όλοι μιλούν για το Cinobo Μασκώτ, το νέο θερινό σινεμά της Αθήνας;

Το καλοκαίρι, άλλοι μετράνε παγωτά και μπάνια. Εγώ, ταινίες στα θερινά σινεμά. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανυπομονώ περισσότερο γι’ αυτή την εποχή - ίσως γιατί έχει χαθεί αυτός ο ρομαντισμός στην μονότονη καθημερινότητα, ποιος ξέρει.
Το σίγουρο είναι πως η πρωτεύουσα κρύβει διαμαντάκια, και ένα ακόμη, άνοιξε μόλις τις πόρτες του. Ο λόγος για το Cinobo Μασκώτ που δεσπόζει ανανεωμένο και έτοιμο να γράψει νέες σελίδες, στο Πάρκο Ηρώων.
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