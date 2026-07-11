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Γιατί όλοι μιλούν για το Cinobo Μασκώτ, το νέο θερινό σινεμά της Αθήνας;

Το Cinobo ανέλαβε να δώσει ζωή στον ιστορικό κινηματογράφο Μασκώτ, που μετρά 35 χρόνια ζωής.

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σινομπο μασκοτ
Instagram / Cinobo Maskot
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Το καλοκαίρι, άλλοι μετράνε παγωτά και μπάνια. Εγώ, ταινίες στα θερινά σινεμά. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανυπομονώ περισσότερο γι’ αυτή την εποχή - ίσως γιατί έχει χαθεί αυτός ο ρομαντισμός στην μονότονη καθημερινότητα, ποιος ξέρει.

Το σίγουρο είναι πως η πρωτεύουσα κρύβει διαμαντάκια, και ένα ακόμη, άνοιξε μόλις τις πόρτες του. Ο λόγος για το Cinobo Μασκώτ που δεσπόζει ανανεωμένο και έτοιμο να γράψει νέες σελίδες, στο Πάρκο Ηρώων.

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