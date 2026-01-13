Χρυσές Σφαίρες 2026: Πόσα χρήματα κάνει το βραβείο - Τι κερδίζουν οι νικητές

Σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες 2026 η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) καθώς απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της 83ης τελετής απονομής, με 4 αγαλματίδια, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).

Ωστόσο, οι ηθοποιοί με μικρά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, δεν θα τα δουν να μεγαλώνουν, καθώς η εξαργύρωση της επιτυχίας τους, ακόμη κι αν κερδίσουν ένα βραβείο, δεν μεταφράζεται άμεσα χρηματικά.

Ειδικότερα, η κατάκτηση μιας Χρυσής Σφαίρας δεν ισοδυναμεί με ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού επάθλου, παρά την αξιοσέβαστη φήμη της τελετής στο Χόλιγουντ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr