Η A24 ανακοίνωσε συνεργασία με την Google AI και τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

Ο κινηματογράφος παλεύει να κρατήσει μακριά την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που η A24 την φέρνει πιο κοντά. Το ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο, που σε λιγότερο από μία δεκαετία, κατάφερε να κατοχυρώσει ηχηρή θέση και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα παρουσιάζοντας στην μεγάλη οθόνη ταινίες που διαφέρουν, βρίσκεται τώρα στο μάτι του κυκλώνα.

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