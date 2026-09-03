«Η ΒΑΛΙΤΣΑ»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Δημήτρη Παπαθανάση

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer, μια διασκεδαστική κωμική περιπέτεια υψηλών προδιαγραφών φτάνει στους κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Παπαθανάσης και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη.

Το καστ αποτελείται από τους Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αργύρη Πανταζάρα, ΑλέξανδροΜυλωνά, Αντώνη Γιαννακό, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κώστα Κορωναίο, Πολύδωρο Βογιατζή, Σπύρο Σουρβίνο, Άννυ Λούλου.

Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας.

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Σύνοψη

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice&thebunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει.

Από 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η «Βαλίτσα» είναι μια κωμική ιστορία για το πώς μια τυχαία στιγμή μπορεί να ταράξει ζωέςπου μέχρι τότε κινούνταν σε γνώριμους, αλλά στενούς δρόμους. Οι τέσσερις γυναίκες της ιστορίας είναι άνθρωποι που ζουν στις λεπτομέρειες, στις μικρές ήττες, στις αναβολές, στα όνειρα που έχουν μείνει μισά. Όταν βρεθούν με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, νομίζουν ότι είναι η ευκαιρία που πάντα ήθελαν αλλά στην ουσία ξυπνάει μέσα τους αυτά που απέφευγαν– τον φόβο, την επιθυμία, την ανάγκη για αλλαγή.Με ενδιαφέρει να κινηθώ μέσα στον ρεαλισμό των χαρακτήρων. Στις παύσεις, στις άβολεςστιγμές, στον τρόπο που η μία συμπληρώνει ή ακυρώνει την άλλη. Το χιούμορ δεν προκύπτει από υπερβολές, αλλά από τη λεπτή αλήθεια του πώς αντιδρούμε όταν δεν είμαστε έτοιμοι για όσα μας συμβαίνουν. Η «Βαλίτσα» είναι μια ταινία για φιλίες, λάθη και δεύτερες ευκαιρίες που δεν έρχονται όπως τις περιμένεις. Και για εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι, αν δεν αλλάξεις κάτι ο ίδιος, καμία τύχη δεν θα το κάνει για σένα.

Δημήτρης Παπαθανάσης

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, ΒάσωΚαβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας

Μαζί τους οι: Αργύρης Πανταζάρας, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αντώνης Γιαννακός, ΑλέξανδροςΣκουρλέτης, Κώστας Κορωναίος, Πολύδωρος Βογιατζής, Σπύρος Σουρβίνος και η Άννυ Λούλου

Special guests: Βίκυ Καγιά, Τζένη Μπότση, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωστής Μαραβέγιας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Βασισμένο σε μία ιδέα του Άρη Κυπριανού

Δημιουργικός Σύμβουλος: Άγγελος Φραντζής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Production Designer: ΜιχάληςΣαμιώτηςArt Director: ΜυρτώΔασκαρόλη

Ενδυματολόγος: Μάρλι Αλειφέρη

Ηχολήπτης: Πάνος Παπαδημητρίου

Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Colorist: HrachAltunyanVFX:TheEnd

Μακιγιάζ: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Κομμώσεις: Χρόνης Τζίμος

Casting: Ready2Cast- Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Line Producer: Νάνσυ Κοκολάκη

Associate Producer: Τόνια Σωτηροπούλου

Παραγωγή: TanweerProductions

Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου