Η Βουγονία του Λάνθιμου στη μάχη για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας

Στο Βερολίνο θα κορυφωθεί η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, καθώς στις 17 Ιανουαρίου 2026 θα ανακοινωθούν οι νικητές των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Οι υποψηφιότητες παρουσιάστηκαν σε μια λαμπρή εκδήλωση στη Σεβίλλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας για τις βραβεύσεις.

Ωστόσο, η είδηση που ξεχωρίζει για το ελληνικό κοινό είναι μία: ο Γιώργος Λάνθιμος είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Σκηνοθεσίας με τη νέα του ταινία «Βουγονία» (Bugonia). Η παρουσία του στη λίστα των κορυφαίων δημιουργών της χρονιάς επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη διεθνή αναγνώριση του έργου του και την ισχυρή θέση του στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Στην ίδια κατηγορία ανταγωνίζονται επίσης:

Oliver Laxe με το «Sirāt»

Jafar Panahi με το «Ένα Απλό Ατύχημα»

Mascha Schilinski με τον «Ήχο της Πτώσης»

Joachim Trier με τη «Συναισθηματική Αξία»