Η βραβευμένη ταινία 2,5 λεπτών που γυρίστηκε μόνο με ένα iPhone

Καμιά φορά χρειαζόμαστε όλοι μας την υπενθύμιση πως για να ξεκινήσουμε αυτό που πραγματικά μάς αρέσει, δεν χρειάζεται να έχουμε τα καλύτερα ή τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα μέσα.

Το «Live a Little» («Ζήσε λίγο») είναι μια βραβευμένη φοιτητική ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Τζορτζ Άμερλααν, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με ένα iPhone.

Εμπνευσμένη από την ταινία Passengers (2016) σε σκηνοθεσία Morten Tyldum και σενάριο Jon Spaihts. Πρωτότυπες φωνές από τους Chris Pratt (υποδύεται τον Jim Preston) και Michael Sheen (υποδύεται τον Arthur).

Η ταινία είναι γυρισμένη στη Ρώμη και αντικατοπτρίζει την εμπειρία του ίδιου του σκηνοθέτη στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Εμπνέει τους θεατές να αγκαλιάσουν τις μικρές χαρές και απολαύσεις της ζωής και να «Ζήσουν Λίγο».

«Κάνε ένα διάλειμμα από το να ανησυχείς για ό,τι δεν μπορείς να ελέγξεις. Ζήσε λίγο.»

Το «Live a Little» είναι μικρή, μόλις 2,5 λεπτά, αλλά η επίδρασή της έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε θα έχουμε στα χέρια μας ακριβώς το υλικό και τα μέσα για να ξεκινήσουμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε.

Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να είναι αρκετό.