Η πρώτη έγχρωμη ταινία του Θανάση Βέγγου: Άλλαξε το τέλος για να μην δυσαρεστήσει το κοινό

Έχοντας μπει ήδη στη δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον των θεατών για τον κινηματογράφο έχει αρχίσει να φθίνει καθώς στη ζωή τους μπαίνει σταδιακά η τηλεόραση. Στα τέλη του 1971, συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα μία νέα ταινία του Θανάση Βέγγου που κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο εισπρακτικά όσο και αισθητικά.

Πρόκειται για την ταινία Ένας ξένοιαστος παλαβιάρης και είναι η πρώτη έγχρωμη παραγωγή που θα συμμετάσχει ο Θανάσης Βέγγος. Με σενάριο γραμμένο από τον Γιώργο Λαζαρίδη και σκηνοθεσία του Ερρίκου Θαλασσινού, η ταινία θα κόψει 357.684 εισιτήρια και θα βρεθεί στην 5η θέση ανάμεσα σε 90 ελληνικές ταινίες της σεζόν 1971-72.

Η άλλη εικόνα του Θανάση Βέγγου

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η σελίδα της Φίνος Φιλμ, σε αυτή την ταινία αναδεικνύεται και το συναισθηματικό στοιχείο στην μέχρι τότε αστεία φιγούρα του Θανάση Βέγγου.

Πρόκειται για μια αλληγορική κωμωδία και η δημοτικότητα του Θανάση Βέγγου κατάφερε να κατακλύσει τις αίθουσες για μια ακόμα φορά. Στο πλευρό του βρίσκονται ηθοποιοί όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Νόρα Βαλσάμη, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς και ο Δημήτρης Νικολαΐδης.

Η υπόθεση της ταινίας

Ο Θανάσης είναι ένας απλός μεροκαματιάρης που ονειρεύεται να μεταναστεύσει στην Αμερική για να αποκτήσει χρήματα. Ο συγκάτοικός του, ο Νικηφόρος, τον συμβουλεύει να ζητήσει την βοήθεια του συνονόματού του Θανάση αλλά δεν τον βρίσκει. Στο μεταξύ, κάνει χίλιες δυο δουλειές, από μεταφορέας και συνοδός σε κηδείες, μέχρι οδοκαθαριστής. Μια μέρα συναντά την Ελπίδα, η οποία θέλει να δώσει τέλος στη ζωή της αλλά τη σώζει. Την ερωτεύεται, η ζωή του αποκτά πάλι νόημα, όμως στέκεται και πάλι άτυχος.

Ένας ξένοιαστος παλαβιάρης: Γιατί άλλαξε το φινάλε

Τo φινάλε της ταινίας είχε γραφτεί διαφορετικά από τον σεναριογράφο Γιώργο Λαζαρίδη. Το πρωτότυπο σενάριο ήθελε τον Θανάση αφού αποφυλακίζεται και συναντάει την Ελπίδα έξω από τη φυλακή μαζί με τους άλλους, αυτή στο τέλος να του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο πριν φύγει οριστικά με τον Βαγγέλη και τότε αυτός να τους παρατάει και να φεύγει τρέχοντας.

Η τελευταία σκηνή δείχνει τον Θανάση να φτάνει λαχανιασμένος στη γέφυρα του τρένου, εκεί που έσωσε και γνώρισε την Ελπίδα και να δίνει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό. (Προοικονομία του φινάλε γίνεται και στο όνειρο της Ελπίδας που βλέπει τον Θανάση να πέφτει από την γέφυρα του τρένου). Η σκηνή όμως κρίθηκε «προχωρημένη» και «αντιεμπορική» με αποτέλεσμα ο παραγωγός, για να μη δυσαρεστήσει το κοινό, να την ξαναγυρίσει για να δώσει το «ιδανικό» για τους πρωταγωνιστές της τέλος.

