Μενού

Η ταινία που απέρριψε ο Αλ Πατσίνο και το μετάνιωσε - «Από τα μεγαλύτερη λάθη μου»

Και αντί για τον Αλ Πατσίνο, τον ρόλο ανέλαβε τελικά ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

Reader symbol
Newsroom
Al Pacino
Al Pacino | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Αλ Πατσίνο έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο. Είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξει κανείς ποια ήταν η καλύτερη ερμηνεία του, ανάμεσα στις αμέτρητες που μας έχει χαρίσει.

Αυτό όμως που δεν είναι δύσκολο, είναι ποια ερμηνεία, ή πιο σωστά, ποια ταινία του... ξέφυγε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ