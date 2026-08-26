Η ταινία που απέρριψε ο Αλ Πατσίνο και το μετάνιωσε - «Από τα μεγαλύτερη λάθη μου»

Ο Αλ Πατσίνο έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο. Είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξει κανείς ποια ήταν η καλύτερη ερμηνεία του, ανάμεσα στις αμέτρητες που μας έχει χαρίσει.
Αυτό όμως που δεν είναι δύσκολο, είναι ποια ερμηνεία, ή πιο σωστά, ποια ταινία του... ξέφυγε.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- To πιο γνωστό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ήταν πιο φεμινιστικό από όσο νομίζουμε
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
- Ολυμπιακοί της ταρίφας: Οδηγός ταξί πήρε 800 ευρώ από τουρίστα στο αεροδρόμιο, καταρρίπτοντας χθεσινό «ρεκόρ»
- Χειροπέδες στον 22χρονο με τη μάσκα του «Chucky» που σκόρπισε τον τρόμο στη Φιλαδέλφεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.