Η ταινία που απέρριψε ο Αλ Πατσίνο και το μετάνιωσε - «Από τα μεγαλύτερη λάθη μου»

Ο Αλ Πατσίνο έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο. Είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξει κανείς ποια ήταν η καλύτερη ερμηνεία του, ανάμεσα στις αμέτρητες που μας έχει χαρίσει.

Αυτό όμως που δεν είναι δύσκολο, είναι ποια ερμηνεία, ή πιο σωστά, ποια ταινία του... ξέφυγε.

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