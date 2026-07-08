Η ταινία της οικογένειας Τραμπ που πούλησε 1 εισιτήριο στην πρεμιέρα

Η ταινία λέγεται ΜELANIA και παρουσιάζει τη ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η σλοβενικής καταγωγής σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει να επιδείξει κάποιο ουσιαστικό έργο ως Πρώτη Κυρία - πέρα από την καμπάνια Be Best, για τα δικαιώματα των άπορων παιδιών - θεώρησε καλή ιδέα να παρουσίασει μια ταινία για τη ζωή της.

Το γεγονός ότι τα αμερικάνικα media γράφουν συνεχώς δημοσιεύματα που περιγράφουν ένα σιωπηλό διαζύγιο μεταξύ εκείνης και του Ντόναλντ Τραμπ, δεν την πτοεί ιδιαίτερα.

Η ταινία είναι MUST WATCH σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαίνεται πως δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στο κινηματογραφικό κοινό.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρεμιέρα της ταινίας στον λονδρέζικο υποκατάστημα της αλυσίδας κινηματογράφων Vue, είχε μόλις έναν θεατή.

Στον ίδιο κινηματογράφο του Λονδίνου, που βρίσκεται στην «χλιδάτη» περιοχή του Ίσλινγκτον, στη δεύτερη προβολή της ταινίας πήγαν δύο θεατές, ενώ μονοψήφιες πωλήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες αίθουσες, στις περιοχές Γουόντσγουόρθ και Μπράουτον, ενώ υπήρξε κι ένα γκρουπ 28 αιθουσων που την πρώτη εβδομάδα δεν είχαν πουλήσει ούτε ένα εισιτήριο.

Το τρέιλερ στο YouTube πάντως είναι γεμάτο από δηκτικά σχόλια.

Το πιο σκληρό είναι το παρακάτω:

«Θυμάμαι το πρωτότυπο, έπαιζαν οι Ρίτσαρντ Γκιρ και Τζούλια Ρόμπερτς».