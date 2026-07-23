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Η ταινία του 2020 που η Κίρα Νάιτλι πίστευε πως θα ήταν μια μεγάλη αποτυχία - «Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν χάλια»

Για την Κίρα Νάιτλι, αυτή η ταινία ήταν η αρχή για να μπει στο spotlight

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Κίρα Νάιτλι
Κίρα Νάιτλι | Instagram / @keiracksource
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Η Κίρα Νάιτλι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (που έγινε ευρέως γνωστή) μέχρι και σήμερα, επιλέγει πολύ προσεκτικά τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους -και αυτό είναι κάτι που της έχει βγει. Με τελευταίον αυτόν στην ταινία του Netflix, The Woman in Cabin 10, και προηγουμένως στην επιτυχημένη σειρά, Black Doves, η ηθοποιός ετοιμάζεται τώρα να πρωταγωνιστήσει στη θεατρική διασκευή μιας από τις κορυφαίες ξενόγλωσσες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, το The Lives of Others. 

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