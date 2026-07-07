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«I Will Find You»: Ρεκόρ τηλεθέασης για τη σειρά του Netflix που βλέπουν όλοι φανατικά

Το «I Will Find You» δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βάλεις και να μην καταλήξεις να το βλέπεις όλο σε ένα βράδυ.

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I Will Find You
I Will Find You | jenny
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Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για την σειρά «I Will Find You» στο Netflix, που βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 εδώ και τρεις εβδομάδες.

Την είχα προτείνει και στο Final Cut, επομένως σε περίπτωση που δεν έχεις δώσει ακόμα ευκαιρία (δεν ξέρω τι κάνεις, αλήθεια), ίσως τώρα να σε πείσω. Το θρίλερ μυστηρίου, I Will Find You, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χάρλαν Κόμπεν, ο οποίος έχει κερδίσει ήδη πιστούς θαυμαστές στο Netflix.

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