Τι δουλειά έχει η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μεσσηνία; Τα χωριά που επισκέπτεται

Μετά την «Οδύσσεια» με τον Ματ Ντέιμον, μία ακόμα παραγωγή του Χόλιγουντ θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μεσσηνιακή Μάνη, όπως αναφέρει το Ertnews.

Ο λόγος για την ταινία «Sweetsick» με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), η οποία αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας, μιας και τα γυρίσματα θα λάβουν χώρα από σήμερα Τρίτη (4/11) μέχρι την ερχόμενη Κυριακή (9/11).

Οι τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί για τα γυρίσματα είναι οι Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου - Τραχήλας, όπου θα ισχύσουν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής, ενώ στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη.

Ήδη έχουν εγκατασταθεί από την παραγωγή βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας με τα συνεργεία να εργάζονται πυρετωδώς, ενώ στον παραλιακό χώρο της Καρδαμύλης έχουν οριστεί σημεία στάθμευσης συνεργείων.

Μάλιστα, στα social media, και κυρίως στο Instagram, έχουν δημοσιευτεί κάποιες πρώτες φωτογραφίες που δείχνουν τα συνεργεία να στήνουν κάμερες και εξοπλισμό εν όψει των γυρισμάτων.