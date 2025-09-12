KINO ATHENS: Επιστρέφει για 4η χρονιά με ένα μεγάλο αφιέρωμα - έκπληξη

Το KINO ATHENS, το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας, επιστρέφει για την 4η του διοργάνωση, από τις 12 έως τις 22 Μαρτίου 2026, και ανακοινώνει με χαρά το μεγάλο αφιέρωμα της φετινής έκδοσης:

Jane Austen 250 — Whit Stillman: Ανεξάρτητος Ήρωας

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση της Τζέιν Όστεν, το KINO ATHENS παρουσιάζει ένα αφιέρωμα που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τον κινηματογράφο.

Η διαχρονική συγγραφέας, με το πνεύμα, την ειρωνεία και την ηθική πολυπλοκότητα των έργων της, συναντά τον Αμερικανό δημιουργό Γουίτ Στίλμαν, έναν από τους ελάχιστους σύγχρονους σκηνοθέτες που κατάφεραν να αποδώσουν με συνέπεια και ευαισθησία το «πνεύμα Austen» στη μεγάλη οθόνη.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει όλες τις εμβληματικές ταινίες του Στίλμαν, από το Metropolitan (1990) και το Barcelona (1994), έως το The Last Days of Disco (1998), το Damsels in Distress (2011), και βεβαίως την περίφημη μεταφορά του έργου Lady Susan, με τίτλο Love & Friendship (2016). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ειδικές συζητήσεις με τον σκηνοθέτη, με θέμα τη δημιουργία ανεξάρτητου κινηματογράφου και την παρουσία της Jane Austen στο έργο του.

Ο Γουίτ Στίλμαν θα παραβρεθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, για να παραλάβει το Χρυσό Ελάφι της Πόλης των Αθηνών για τη συνεισφορά του στην Ανεξάρτητη Δημιουργία, μία ιδιαίτερη διάκριση που τιμά προσωπικότητες με ξεχωριστό αποτύπωμα στο παγκόσμιο ανεξάρτητο σινεμά.

Από την πρώτη μας διοργάνωση, το KINO ATHENS αποτελεί χώρο ελευθερίας και δημιουργικότητας: εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο. Ελεύθερο να πειραματιστεί, να σπάσει τα όρια, να συναντήσει το απρόσμενο και να αναδείξει φωνές που σπάνια βρίσκουν θέση στο κυρίαρχο πλαίσιο. Το φεστιβάλ είναι μια γιορτή για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και ταυτόχρονα ένα πεδίο στοχασμού, όπου οι δημιουργοί και το κοινό συναντιούνται σε μια ειλικρινή, ανοιχτή ανταλλαγή.

Με το αφιέρωμα Jane Austen 250 — Whit Stillman: Ανεξάρτητος Ήρωας, συνεχίζουμε αυτή την πορεία, τιμώντας μια από τις πιο σημαντικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας και έναν σύγχρονο auteur που φέρνει τη φωνή της στο σήμερα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και τις προηγούμενες εκδόσεις του στην ιστοσελίδα www.kinoathens.org

