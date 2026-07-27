Το κόλπο του 1 δισεκατομμυρίου: Πώς ένα tablet και η Τέιλορ Σουίφτ «απογείωσαν» το Toy Story 5

Η απόλυτη κυριαρχία της νοσταλγίας στο παγκόσμιο box office είναι γεγονός, καθώς η πέμπτη συνέχεια του θρυλικού franchise της Disney και της Pixar, Toy Story 5, κατέρριψε κάθε ρεκόρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των εμπορικότερων ταινιών της χρονιάς, η παραγωγή συγκέντρωσε το αστρονομικό ποσό του 1,022 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

Η τεράστια επιτυχία μεταφράζεται σε 448 εκατομμύρια δολάρια από τις κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών και 573 εκατομμύρια από τη διεθνή αγορά. Με αυτά τα νούμερα, το πολυαναμενόμενο animation δεν είναι απλώς η τρίτη ταινία του αγαπημένου franchise που «σπάει» το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, αλλά κατακτά πλέον τον τίτλο της πιο προσοδοφόρας παραγωγής σε ολόκληρη την ιστορία της σειράς.

Υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του βετεράνου της Pixar, Άντριου Στάντον, οι εμβληματικοί ήρωες —ο Γούντι (Τομ Χανκς), ο Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν) και η Τζέσι (Τζόαν Κιούζακ)— επιστρέφουν για να αντιμετωπίσουν έναν πρωτοφανή «εχθρό»: την τεχνολογία. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον εθισμό της μικρής τους ιδιοκτήτριας, Μπόνι, στο ολοκαίνουργιο παιδικό της tablet με την ονομασία Lilypad, αγγίζοντας μια άκρως επίκαιρη και γνώριμη πραγματικότητα για τις σύγχρονες οικογένειες.

Η πορεία προς την κορυφή ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου με ένα σαρωτικό ντεμπούτο ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντί όμως η δυναμική της να ξεφουσκώσει, η ταινία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μυστικό της διάρκειάς της; Η εξαιρετική διαφήμιση από στόμα σε στόμα και ένα ισχυρό «κρυφό χαρτί»: το ολόφρεσκο soundtrack της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «I Knew It, I Knew You», που έντυσε μουσικά την ταινία, δημιουργώντας φρενίτιδα και προσελκύοντας εκατομμύρια επιπλέον θεατές.