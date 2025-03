Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν στην νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον - Δείτε το teaser

Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον (Πίτσα Γλυκόριζα, Μανόλια) με τίτλο One Battle After Another και γυρισμένη στην Καλιφόρνια και το Τέξας.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έγραψε το σενάριο και θα είναι και παραγωγός μαζί με τους Sara Murphy και Adam Somner, που συνεργάστηκαν μαζί κα για ταινία Πίτσα Γλυκόριζα.

Η ταινία είναι η πιο ακριβή παραγωγή μέχρι σήμερα του Άντερσον, με προϋπολογισμό 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon, πρόκειται για μια πειραματική μεταμοντέρνα μυθοπλασία στην οποία οι χαρακτήρες του 1984 στην Καλιφόρνια κάνουν αναδρομή στη δεκαετία του '60. Είναι η δεύτερη προσαρμογή των έργων του από τον Άντερσον, μετά το Inherent Vice του 2014.

H Warner Bros ανακοίνωσε ότι είχε μεταφέρει την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας του Paul Thomas Anderson για τα τέλη Σεπτεμβρίου – με τους ειδικούς να υποστηρίζουν πως πιθανόν να προετοιμάζει τον Leonardo DiCaprio, για ένα δεύτερο Όσκαρ. Η ταινία είναι η πρώτη του Ντι Κάπριο μετά το "Killers of the Flower Moon" του Μάρτιν Σκορτσέζε το 2023.

Δείτε το teaser της ταινίας One Battle After Another: