Μασκ κατά Νόλαν για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της ωραίας Ελένης: «Έχει χάσει την ακεραιότητά του»

Κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν στράφηκε ο Έλον Μασκ μέσω του X κατηγορώντας τον ότι έχει «έχει χάσει την ακεραιότητά του», με αφορμή τη φημολογούμενη επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της ωραίας Ελένης της Τροίας στην «Οδύσσεια».

Το πρωί της Κυριακής, ένας χρήστης του X υποστήριξε ότι, αν η Νιόνγκο υποδυθεί την Ελένη της Τροίας, αυτό συνιστά «προσβολή» προς τον Όμηρο καθώς ο επικός ποιητής περιέγραφε την Ελένη ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά» και ως «το πρόσωπο που έστειλε χίλια καράβια στον πόλεμο», επειδή η ομορφιά της ήταν τέτοια ώστε οι άνδρες ξεκίνησαν πόλεμο γι’ αυτήν. Ο Μασκ σχολίασε αργότερα στην ανάρτηση: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

helen of troy was fair skinned, blonde, and "the face that launched a thousand ships" because she was so beautiful that men started a war over her



casting choices that make the premise incoherent are admissions that the story was never the point and an insult to the author https://t.co/6Nmnur96ID — vittorio (@IterIntellectus) January 31, 2026

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε σε ένα κλίμα έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης γύρω από τις επιλογές διανομής ρόλων σε κλασικά έργα και τη σύγχρονη επανερμηνεία τους.

Αν και υπήρχαν αναφορές από το 2024 ότι η Νιόνγκο θα συνεργαζόταν με τον Νόλαν, ο ρόλος της στην ταινία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Στο καστ συμμετέχουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι και Έλιοτ Πέιτζ.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ της «Οδύσσειας» είναι ο Τράβις Σκοτ. Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τελικού της AFC του NFL από το Fox. Στο teaser, ο Σκοτ στέκεται πάνω σε ένα τραπέζι και απαιτεί την προσοχή μιας αίθουσας γεμάτης στρατιώτες, αν