Το Netflix στα πρώτα του χρόνια: Πόσο κόστιζε να νοικιάσεις μια ταινία

To Netflix and Chill στα τέλη της δεκαετίας του `90 δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Συγκεκριμένα σήμαινε «μπαίνω σε έναν υπολογιστή με σύνδεση Ίντερνετ 56k και παραγγέλνω μια ταινία». Αν το καλοσκεφτούμε, μέχρι να το καταφέρεις όλο αυτό, ήταν πιο εύκολο να επισκεφτείς το βιντεοκλάμπ της γειτονιάς σου και να πάρεις την καλύτερη διαθέσιμη ταινία.

Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε από το σχετικό νήμα στο Reddit, το 1999, για να ενοικιάσει ο κάθε καταναλωτής μια ταινία και να έρθει με το ταχυδρομείο στο σπίτι του, χρειαζόταν ως και 2-3 μέρες. Είχε κλείσει μόλις έξι μήνες ζωής το σάιτ netflix.com, με μόλις 925 τίτλους διαθέσιμους και στα τέλη εκείνης της χρονιάς, λίγο πριν τον ερχομό της νέας χιλιετίας, οι δημιουργοί της πλατφόρμας, Ριντ Χάστινγκς και Μαρκ Ράντολφ ήταν έτοιμοι να εισάγουν μια απίστευτη καινοτομία, την μηνιαία συνδρομή!

Το 2000 θα πρότειναν στην εταιρεία - κολοσσό της εποχής, την Blockbuster, να τους εξαγοράσει, χωρίς επιτυχία. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν;

Μέχρι τότε όμως, πόσο κόστιζε να νοικιάσεις online μια ταινία από το Netflix και να την έχεις έτοιμη στο σπίτι σου, με το κουτί της και τη σφραγίδα του ταχυδρομείου;

Δεν το έλεγες και φτηνό, σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα από τη σελίδα History's Cool Kids. Mε 3.5 δολάρια (σημερινό ισοδύναμο με περίπου 3 ευρώ) συν τα έξοδα ταχυδρομείου (περίπου 50 σεντς) κατάφερνες να νοικιάσεις μια ταινία online. Τουλάχιστον η σελίδα Netflix.com είχε και ενότητες όπως «το κουίζ της μέρας» με κινηματογραφικά τρίβια και μάθαινες κάτι, όσο περίμενες να νοικιαστεί η ταινία σου.

Πότε τελείωσε αυτό το σύστημα;

Πάρα πολύ πρόσφατα! Η ενοικίαση online και παράδοση μέσω ταχυδρομείου ήταν διαθέσιμη στο αμερικάνικο Netflix ως το 2023!.