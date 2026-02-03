Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δεν πήγε τόσο άπατο, όσο πιστεύαμε

Η Amazon του Τζεφ Μπέζος, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ωστόσο δεν θα δει τα επιθυμητά έσοδα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το Melania των 104 λεπτών, απασχόλησε περισσότερο τους θεατές των ΗΠΑ - όλοι οι υπόλοιποι του γύρισαν την πλάτη.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.