Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δεν πήγε τόσο άπατο, όσο πιστεύαμε

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, εξαρχής είχε προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις. Δεν είναι να απορεί κανείς δηλαδή, που δεν κόβει εισιτήρια.

μελανια τραμπ
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ | Shutterstock
Η Amazon του Τζεφ Μπέζος, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ωστόσο δεν θα δει τα επιθυμητά έσοδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Melania των 104 λεπτών, απασχόλησε περισσότερο τους θεατές των ΗΠΑ - όλοι οι υπόλοιποι του γύρισαν την πλάτη.

