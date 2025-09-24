Ντουέιν Τζόνσον: Οι αλλαγές στην εμφάνιση που ανησύχησαν τους φανς του

Ο δημοφιλής ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής ανησυχώντας τους πιστούς φανς του. Ο λόγος βέβαια δεν ήταν σοβαρός, απλώς αρκετοί στάθηκαν στις συχνές αυξομειώσεις του βάρους του. Ένα από τα πράγματα για τα οποία φημίζεται ο ίδιος είναι η μυώδης εμφάνισή του που του έχει χαρίσει αρκετούς ρόλους σε ταινίες όπως το Τζουμάντζι και η Βαϊάνα.

Με την συμμετοχή του στην ταινία «Smashing Machine» που θα βγει στην μεγάλη οθόνη στις 3 Οκτωβρίου, οι ανάγκες του πρωταγωνιστικού ρόλου έφεραν τις ανάλογες αλλαγές. Ο Τζόνσον υποδύεται τον βετεράνο παλαιστή του UFC Μαρκ Κερ. Παρά τις ομοιότητες μεταξύ των δύο, χρειάστηκε να φορέσει προσθετικά όπως και να πάρει 30 κιλά. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπένι Σαφντί δήλωσε πως δίσταζε να ζητήσει αυτές τις αλλαγές στο σώμα του Τζόνσον. «Πώς θα ζητήσω από τον Ντουέιν να γίνει πιο μεγαλόσωμος;»

Σκηνοθέτης και ηθοποιός έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και για μια δεύτερη ταινία, την «Lizard Music». Αυτή την φορά ο Τζόνσον χρειάστηκε να χάσει τα κιλά που πήρε με τα αποτελέσματα να είναι εμφανή στο σώμα του όπως και στο πρόσωπό του. Αρκετοί φανς του αναρωτήθηκαν γιατί ο ίδιος μπαίνει σε αυτή την διαδικασία και οι παραγωγοί των ταινιών δεν χρησιμοποιούν τεχνικά εφέ απλώς για να πετύχουν τις αλλαγές;

Ο ίδιος πάντως δήλωσε πως αυτές οι αλλαγές του φαίνονται σαν μια πρόκληση για να φύγει από το comfort zone. «Είχα αυτή την μικρή φωνή πίσω από τον θώρακα που μου έλεγε, μπορείς να κάνεις περισσότερα».