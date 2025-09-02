Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του The Rock που έγινε viral: Έκπληκτοι οι θαυμαστές του

Εμφανώς ανανεωμένος εμφανίστηκε ο γνωστός ηθοποιός και παλαιστής Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), όπως είναι το όνομα του The Rock, που έχει ξεχωρίσει μεταξύ άλλων για τη φυσική του κατάσταση.

Στις νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο The Rock είναι αρκετά αδυνατισμένος, έχει χάσει τη μυική του μάζα, την ώρα που είχε γίνει γνωστό για δυναμικούς ρόλους σε ταινίες δράσης όπως το The Scorpion King και τα Fast and the Furious. Θαυμαστές του εκτιμούσαν ότι ο Τζόνσον έχασε έως και 10 κιλά μυικής μάζας.

The Rock is currently going viral after losing a lot of muscle👀 pic.twitter.com/joGhS4GMo1 — kira 👾 (@kirawontmiss) September 1, 2025

Το επόμενο κινηματογραφικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί, το The Smashing Machine, είναι μια βιογραφική ταινία για τη ζωή του θρυλικού μαχητή MMA Μαρκ Κερ. Ο ρόλος απαιτούσε μια σωματική μεταμόρφωση για τον Τζόνσον, ο οποίος ήταν... ογκοδέστερος από ποτέ.

Σημειώνεται ότι έτερος παλαιστής του επαγγελματικού κατς, ο Ντέιβιντ Μπατίστα έχασε πρώτος πολλά κιλά, σοκάροντας τους φαν.