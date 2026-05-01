O Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε το μυστικό της συνεργασίας του με την Έμα Στόουν

Ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε πρόσφατα στο podcast του Βρετανού δημοσιογράφου Λουί Θερού, ο οποίος μεταξύ άλλων, μας έχει χαρίσει και το ντοκιμαντέρ "Inside The Manosphere", το οποίο προβάλλεται από το Netflix. O Λούι «προκάλεσε» με χίλιους διαφορετικούς τρόπους τον συνήθως ντροπαλό Λάνθιμο να αποκαλύψει μυστικά της κινηματογραφικής του τέχνης και σε ένα (μικρό) βαθμό, φαίνεται πως τα κατάφερε.

Σε μια κουβέντα «βουτηγμένη» σε ένα ποτάμι κινηματογραφικών αναφορών (μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι ο Ντέιβιντ Λιντς είχε δει τον «Κυνόδοντα» και του είχε φανεί πως ήταν μια «ξεκαρδιστική κωμωδία»), ο Λάνθιμος αποκάλυψε πως στο γύρισμα των ταινιών του αποφεύγει κάτι που άλλοι σκηνοθέτες τηρούν ευλαβικά: να υποδεικνύει στους ηθοποιούς πως να εκφέρουν, πως να «τονίσουν» τις ατάκες τους. Αρκετοί πρωταγωνιστές των ταινιών του, όπως ο Γουίλιαμ Νταφόε και η Ολίβια Κόλμαν έχουν αποκαλύψει δημοσίως ότι ο Λάνθιμος «δεν μιλάει πολύ», πως σχεδόν ποτέ δεν θα εξηγήσει στους ηθοποιούς «γιατί το λέω αυτό;»

Ο ίδιος εξηγεί στον Λουί Θερού: «ναι, γι' αυτό έχω συνεργαστεί τόσες φορές με την Έμα Στόουν, γιατί δεν με ρωτάει πολλά πράγματα». Και μετά συμβαίνει κάτι σπάνιο για συνεντεύξεις του Λάνθιμου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης, γελώντας, αποκαλύπτει στον Λουί Θερού «καμιά φορά επαναλαμβάνω τις ατάκες της όταν της λέει λάθος, για να την κοροϊδέψω, της λέω αυτό μη το πεις έτσι (λέει κάτι ακατάληπτο, γελώντας)». Λογικά, κανείς δεν βαριέται σε αυτή τη συνεργασία!