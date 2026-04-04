Ο ρόλος που απέρριψε 3 φορές ο Μακάλεϊ Κάλκιν - Θα κέρδιζε 100 εκατομμύρια

Ο Μακάλεϊ Κάλκιν ποτέ δεν αναζήτησε τρόπους για να βγάλει έξτρα κέρδη από την εικόνα του, ως πανέξυπνος προέφηβος στο κυνήγι δύο «υγρών ληστών», στην ταινία "Home Alone". Ίσως γιατί είχε προλάβει να κλειδώσει κάποια εξωπραγματικά κέρδη από αυτό το θρυλικό ντουέτο ταινιών, στο οποίο πρωταγωνίστησε. Η αμοιβή του ξεπερνούσε τα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια, ενώ είχε συμφωνήσει να λάβει και το 5% των καθαρών κερδών από τις εισπράξεις. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η ταινία "Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη έβγαλε πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ, τότε ο Κάλκιν μάλλον είχε σκεφτεί πολύ σωστά.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα λαμβάνει ποσοστό 15% από οποιοδήποτε προϊόν (merchandise) σχετίζεται με την ταινία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο 45χρονος ηθοποιός κερδίζει χρήματα, απλά με το να ξυπνάει κάθε πρωί και να υπάρχει εκεί έξω. Και πολύ δύσκολα θα καταδεχτεί να δουλέψει ξανά, είτε στον κινηματογράφο, είτε στην τηλεόραση.

Μια πρόταση καλή

Προφανώς, δεν έχει σταματήσει να ακούγεται το όνομα του στα γραφεία των παραγωγών τηλεόρασης και κινηματογράφου. Κάπως έτσι, μια ωραία πρωία, ήρθε μια πρόταση με τα εξής λόγια: «Λοιπόν, έχουμε αυτούς τους δύο σπασίκλες αστροφυσικούς και μια όμορφη κοπέλα που μένει μαζί τους. Γιούπι!". Αυτό ήταν το σενάριο. Μου είπαν ότι θα φέρουν πραγματικούς φυσικούς για να κάνουν τις πράξεις, αλλά τους είπα Εντάξει, είμαι κομπλέ, ευχαριστώ».

Ήταν η σειρά "The Big Bang Theory". Του είχε προταθεί ο ρόλος ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών, είτε του Λέοναρντ είτε του Χάουαρντ. Είπε όχι. Tρείς φορές.

Τί απέρριψε

Παρόλο που πολλοί υποστηρίζουν ότι η σειρά δεν ήταν ποτέ αστεία στα 12 χρόνια και τα 279 επεισόδιά της, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι πρωταγωνιστές έγιναν πάπλουτοι. Πριν από την 8η σεζόν, οι βασικοί ηθοποιοί κέρδιζαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολλάρια ανά επεισόδιο.

Ο Κάλκιν θα μπορούσε να είχε βγάλει σχεδόν 100 εκατομμύρια μόνο από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν. Ο ίδιος το αναγνωρίζει:

«Θα είχα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή αν είχα δεχτεί αυτή τη δουλειά» λέει σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως, εξηγεί πως δεν θα ήθελε για κανέναν λόγο να παγιδευτεί σε μια στουντιακή παραγωγή, με εξοντωτικά γυρίσματα: «Αλλά ταυτόχρονα, θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο» λέει γελώντας.

Με στοιχεία από: Far Out Magazine.