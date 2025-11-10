Ο Τζουντ Λο γίνεται Πούτιν: Η ταινία που ξεσκεπάζει τα μυστικά του Κρεμλίνου

Η νέα ταινία του Ολιβιέ Ασάγιας, «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το 2026, ενώ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Ο Τζουντ Λο ενσαρκώνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όχι όμως όπως ίσως φαντάζεστε. Αν περιμένατε έναν ηγέτη γεμάτο οργή και απειλές, θα εκπλαγείτε: εδώ ο Πούτιν παρουσιάζεται ως ήρεμη, σχεδόν αινιγματική φιγούρα, με αγγλική προφορά και χαμηλούς τόνους.
Το πραγματικό «μάτι» πίσω από τον θρόνο
Η ταινία δεν εστιάζει αποκλειστικά στον Πούτιν, αλλά στον Βαντίμ Μπαράνοφ (Πολ Ντάνο), έναν φανταστικό χαρακτήρα εμπνευσμένο από τον πολιτικό σύμβουλο Βλαντισλάβ Σουρκόφ.
O Μπαράνοφ είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, ο σκηνοθέτης της πολιτικής σκηνής, που κατανοεί ότι η εικόνα μπορεί να είναι πιο ισχυρή από την πραγματικότητα.
Η αφήγηση θυμίζει τα Wolf Hall της Hilary Mantel: δεν παρακολουθούμε τον μονάρχη, αλλά τον στρατηγό που τον καθοδηγεί.
Από τα τηλεπαιχνίδια στο Κρεμλίνο
Η ταινία δείχνει πώς ο Μπαράνοφ, πρώην θεατρικός φοιτητής και τηλεοπτικός παραγωγός, στρατολογείται από τον ολιγάρχη Μπόρις Μπερεζόφσκι για να στηρίξει τον Μπόρις Γέλτσιν.
Σύμφωνα με το bbc.com, μέσα από ευρηματικά «κόλπα» τηλεοπτικής εικόνας, ο Γέλτσιν επανεκλέγεται, αλλά η Ρωσία ζητά κάτι νέο: έναν ηγέτη που να φαίνεται σκληρός και αποφασιστικός.
Έτσι εμφανίζεται ο Πούτιν, ο οποίος σύντομα αφήνει πίσω του τους προστάτες του και χαράζει δική του πορεία.
Η ταινία αποκαλύπτει πώς η πολιτική μπορεί να μετατραπεί σε θέατρο με δημόσιες εκδηλώσεις γεμάτες κιτς και φανταχτερά στοιχεία και αντίπαλοι που επιτρέπεται να ακουστούν, μόνο για να ενισχύσουν την εξουσία του ηγέτη.
- 2050: Οι 5 χώρες που θα γκρεμίσουν τους σημερινούς οικονομικούς βασιλιάδες
- Βορίζια: Δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο γαμπρός του Φανούρη - Την «πάπια» κάνει και ο 48χρονος
- Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας
- Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός, που είδαμε στον τελευταίο Λάνθιμο, έχει το καλύτερο YouTube στον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.