Ο Τζουντ Λο γίνεται Πούτιν: Η ταινία που ξεσκεπάζει τα μυστικά του Κρεμλίνου

Η νέα ταινία του Ολιβιέ Ασάγιας, «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το 2026, ενώ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο Τζουντ Λο ενσαρκώνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όχι όμως όπως ίσως φαντάζεστε. Αν περιμένατε έναν ηγέτη γεμάτο οργή και απειλές, θα εκπλαγείτε: εδώ ο Πούτιν παρουσιάζεται ως ήρεμη, σχεδόν αινιγματική φιγούρα, με αγγλική προφορά και χαμηλούς τόνους.

Το πραγματικό «μάτι» πίσω από τον θρόνο

Η ταινία δεν εστιάζει αποκλειστικά στον Πούτιν, αλλά στον Βαντίμ Μπαράνοφ (Πολ Ντάνο), έναν φανταστικό χαρακτήρα εμπνευσμένο από τον πολιτικό σύμβουλο Βλαντισλάβ Σουρκόφ.

O Μπαράνοφ είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, ο σκηνοθέτης της πολιτικής σκηνής, που κατανοεί ότι η εικόνα μπορεί να είναι πιο ισχυρή από την πραγματικότητα.

Η αφήγηση θυμίζει τα Wolf Hall της Hilary Mantel: δεν παρακολουθούμε τον μονάρχη, αλλά τον στρατηγό που τον καθοδηγεί.

Από τα τηλεπαιχνίδια στο Κρεμλίνο

Η ταινία δείχνει πώς ο Μπαράνοφ, πρώην θεατρικός φοιτητής και τηλεοπτικός παραγωγός, στρατολογείται από τον ολιγάρχη Μπόρις Μπερεζόφσκι για να στηρίξει τον Μπόρις Γέλτσιν.

Σύμφωνα με το bbc.com, μέσα από ευρηματικά «κόλπα» τηλεοπτικής εικόνας, ο Γέλτσιν επανεκλέγεται, αλλά η Ρωσία ζητά κάτι νέο: έναν ηγέτη που να φαίνεται σκληρός και αποφασιστικός.

Έτσι εμφανίζεται ο Πούτιν, ο οποίος σύντομα αφήνει πίσω του τους προστάτες του και χαράζει δική του πορεία.

Η ταινία αποκαλύπτει πώς η πολιτική μπορεί να μετατραπεί σε θέατρο με δημόσιες εκδηλώσεις γεμάτες κιτς και φανταχτερά στοιχεία και αντίπαλοι που επιτρέπεται να ακουστούν, μόνο για να ενισχύσουν την εξουσία του ηγέτη.