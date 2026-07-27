Οδύσσεια: Η «υπογραφή» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι «εγγύηση»

Η «Οδύσσεια» είναι η πιο πολυσυζητημένη ταινία του καλοκαιριού, όχι μόνο διότι μεταφέρει κινηματογραφικά ένα από τα πιο μεγαλειώδη κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας, το δεύτερο ομηρικό έπος, ούτε επειδή πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Αν Χάθαγουεϊ.

Ο ενθουσιασμός, οφείλεται πρωτίστως στον σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

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