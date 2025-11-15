«Οδύσσεια»: Στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από την νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Κόβουν την ανάσα οι πρώτες φωτογραφίες από τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», που παρουσιάστηκαν αποκλειστικά από το περιοδικό Empire.

Στο ρόλο του Οδυσσέα πρόκειται να απολαύσουμε τον Ματ Ντέιμον, σε μια πολυτελή και ολοκληρωμένη παραγωγή που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, budget που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο εγχείρημα του Βρετανού σκηνοθέτη.

Το φιλμ έχει γυριστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε μορφή IMAX, ενώ τμήμα των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, πράγμα που ενθουσίασε ακόμη περισσότερο το κοινό.

Η ταινία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη τον Ιούλιο του 2026, με τις πρώτες εικόνες να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του Empire. Σε αυτές ξεχωρίζει μια νυχτερινή σκηνή όπου Έλληνες τραβούν με σχοινιά τον Δούρειο Ίππο δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία, οι Έλληνες εμφανίζονται με πανοπλίες σε εντυπωσιακό σκηνικό.

«Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει πριν. Και αυτό που είδα είναι ότι όλα αυτά τα σπουδαία μυθολογικά κινηματογραφικά πρότζεκτ με τα οποία μεγάλωσα – οι ταινίες του Ray Harryhausen και άλλα – δεν είδα ποτέ να γίνονται με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια παραγωγή μεγάλου προϋπολογισμού και μια μεγάλη IMAX παραγωγή του Χόλιγουντ», λέει ο σκηνοθέτης στο Empire.