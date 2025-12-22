Οδύσσεια: Το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας μόλις κυκλοφόρησε - Πότε θα τη δούμε στο σινεμά

Η Tanweer έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για την «Οδύσσεια», την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν από τη Universal.

Η ταινία ακολουθεί τον μυθικό Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, στο μακρύ και περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα του την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Η Universal είχε παρουσιάσει ήδη από τον Φεβρουάριο μια πρώτη φωτογραφία του Ντέιμον με την ενδυμασία του ρόλου.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Τζον Μπέρνθαλ, Τζον Λεγκουιζάμο και άλλοι. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο και είναι συμπαραγωγός της ταινίας μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Το τρέιλερ της «Οδύσσειας»

Το τρέιλερ δείχνει τον Οδυσσέα να ναυαγεί μαζί με τον στρατό του και να προσπαθεί να βρει τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα μέσα από ένα επικίνδυνο και γεμάτο δοκιμασίες ταξίδι. Ο ίδιος και οι στρατιώτες του εμφανίζονται επίσης μέσα στον Δούρειο Ίππο.

Ο Οδυσσέας διασχίζει στεριές, ταξιδεύει στις θάλασσες και έρχεται αντιμένος με μυθικά πλάσματα.

Υπάρχουν επίσης σύντομα πλάνα με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, γιου του Οδυσσέα, και την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη.