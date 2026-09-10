Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ταινιών βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτήν την εβδομάδα και είμαι σίγουρη πως αν δείτε τη λίστα με τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν, θα αναρωτιέστε πώς θα τις χωρίσετε όλες στο πρόγραμμά σας.

Πρώτο στη λίστα, δεν είναι άλλο, από το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘2. Ειδική αναφορά στην ποδοσφαιρική ταινία The Match για τη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, στην επιστροφή της μαγικής οικογένειας Οουενς και την ταινία Μαγικά Φίλτρα, αλλά και στη νέα ταινία του Τάσου Γερακίνη με τους Κόρα Καρβούνη, Νίκο Κασάπη, Γιούλικα Σκαφιδά και Δημήτρη Καταλειφό.

Και αυτή είναι μόνο μια μικρή γεύση πριν περιηγηθείτε το πρόγραμμα. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

The Match των Χουάν Καμπράλ & Σαντιάγο Φράνκο

Σαράντα χρόνια μετά τον πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό αγώνα όλων των εποχών, με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα και την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το «The Match» επιστρέφει στη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία του αθλητισμού, αλλά και τη συλλογική μνήμη δύο εθνών.

Oasis: Don’t Look Back in Anger των Γουίλ Λάβλας & Ντίλαν Σάδερν

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση των Liam και Noel Gallagher, έρχεται στις ελληνικές αίθουσες για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία και την κληρονομιά του θρυλικού ροκ συγκροτήματος από το Μάντσεστερ.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Μια ανεπιφύλακτα ενθουσιώδης καταγραφή του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο.

Κόκορας (Rooster) του Τάσου Γερακίνη

Αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό για τη ζωή του Αργύρη, ενός θυρωρού στον δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του, Πόπη, επίσης υπάλληλο του δήμου. Παρόλο που το να φοιτήσει εκεί το παιδί τους είναι όνειρο απατηλό για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδη στη μοίρα του παιδιού του, που είναι σαφώς φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα…

Στη νέα ταινία του Τάσου Γερακίνη πρωταγωνιστούν οι Κόρα Καρβούνη, Νίκος Κασάπης, Γιούλικα Σκαφιδά και Δημήτρης Καταλειφός.

Μαγικά Φίλτρα 2 (Practical Magic 2) της Σούζαν Μπίερ

Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στα «Μαγικά Φίλτρα», με τη Σούζαν Μπίερ να σκηνοθετεί την επιστροφή της μαγικής οικογένειας Οουενς.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γνωστά γεγονότα, η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Όουενς καθώς αντιμετωπίζει μια νέα κρίση όταν μια ανακάλυψη σχετικά με την ιστορία της οικογένειας και την προέλευση της μαγείας τους έρχεται στο φως. Όταν η κόρη της Σάλι αρχίζει να αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και αναπτύσσει τις δικές της σκοτεινές ικανότητες, η οικογένεια βυθίζεται σε έναν αγώνα πολλών γενεών για να σπάσει επιτέλους την κατάρα που στοιχειώνει την καταγωγή τους εδώ και αιώνες.

Φάκελος 137 (Dossier 137) του Ντομινίκ Μολ

Τον Δεκέμβριο του 2018, ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται σοβαρά από αστυνομική βολή κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» στο Παρίσι. Η Στεφανί, αξιωματικός των Εσωτερικών Υποθέσεων, αναλαμβάνει να εντοπίσει τον υπεύθυνο, όμως σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τείχος σιωπής από συναδέλφους και δυνάμεις καταστολής. Καθώς η έρευνα προχωρά, η ίδια καλείται να αντιμετωπίσει το δύσκολο ερώτημα αν μπορεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια όταν το σύστημα που ερευνά είναι το ίδιο που υπηρετεί.

Η Επέλαση (Onslaught) του Ανταμ Γουίνγκαρντ

Η νέα horror ταινία του Ανταμ Γουίνγκαρντ με τις Αντρια Αρχόνα και Ρεμπέκα Χολ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Όταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή κόρη της.

Ο Αλιέντε στον Λαβύρινθό του του Μιγκέλ Λιτίν

Οι τελευταίες επτά ώρες του πρώην προέδρου της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε, και των στενότερων συνεργατών του μέσα στο προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα, κατά τη διάρκεια του βίαιου στρατιωτικού πραξικοπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου 1973, την ημέρα που τερματίστηκε η δημοκρατία στη Χιλή. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.