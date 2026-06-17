Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Η πολυαναμενόμενη 5η ταινία της κινηματογραφικής σειράς Toy Story κυκλοφορεί 31 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων αριστουργημάτων και δύο ταινίες τρόμου. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Toy Story 5 (2026)

Ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Μπόνι. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά ίδια η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

Θανάσιμα Πλούσιος (2025)

Αποκληρωμένος από τη γέννησή του από την εξωφρενικά πλούσια οικογένειά του, ο εργατικής τάξης Μπέκετ Ρεντφέλοου (Γκλεν Πάουελ) είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω την κληρονομιά του, ό,τι κι αν χρειαστεί, όσα συγγενικά εμπόδια κι αν σταθούν στον δρόμο του.

Η ταινία αντλεί έμπνευση από την κλασική μαύρη κωμωδία «Kind Hearts and Coronets» και μεταφέρει την ιδέα σε αμερικανικό έδαφος, σε μια πιο εξωστρεφή και σκανταλιάρικη εκδοχή, όπου κάθε συνάντηση με συγγενή είναι και μια παγίδα, και κάθε “ατύχημα” έχει έναν ύποπτα άψογο σχεδιασμό.

Εμμονή (2025)

Ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα.

Leviticus (2026)

Σε μία μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Νάιμ (Τζο Μπερντ) και ο Ράιν (Στέισι Κλάουσεν), πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - ο ένας τον άλλον. Το καστ συμπληρώνει η Μία Βασικόβσκα, που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Νάιμ.

Από τους παραγωγούς των ταινιών «Talk to Me» και «The Babadook» και τον σκηνοθέτη Αντριάν Τσιαρέλα έρχεται ένα καθηλωτικό horror, που συνδυάζει τρόμο, ένταση, μυστήριο και ρομαντισμό εξερευνώντας τις πιο βαθιές επιθυμίες και τους σκοτεινούς ανθρώπινους φόβους.

Ψυχώ (1960)

Μια νεαρή κοπέλα, η Μάριον, έχοντας βαρεθεί τη ζωή που κάνει, κλέβει 40 χιλιάδες δολάρια από το αφεντικό της και κατευθύνεται προς την Καλιφόρνια οδικώς, εκεί όπου μένει ο εραστής της, Σαμ. Κουρασμένη, καταλήγει στα μισά του δρόμου σε ένα απόμερο μοτέλ. Ιδιοκτήτης και μόνος εργαζόμενος εκεί είναι ένας ήσυχος νεαρός, με το όνομα Νόρμαν Μπέιτς…

Αμελί (2001)

Η Αμελί, μια ονειροπόλα σερβιτόρα, ζει στο Παρίσι, σ’ έναν ολότελα δικό της κόσμο, όπου όλα είναι τακτοποιημένα, άρα και βαρετά. Μια μέρα ανακαλύπτει στο διαμέρισμά της έναν κρυμμένο «θησαυρό», ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα και παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του. Μόλις εκτελεστεί η αποστολή της, καταπιάνεται με τα μικρά «θαύματα» της καθημερινότητας και αποφασίζει να φτιάξει τη ζωή εκείνων που χρειάζονται λίγη αγάπη παραπάνω, προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει και τη δική της μοναξιά.