Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 20 Αυγούστου

Η επιστροφή στην Αθήνα για τους περισσότερους συνοδεύεται από πολλές και σπουδαίες κινηματογραφικές πρεμιέρες και επανεκδόσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, το ενδιαφέρον μονοπωλεί η ταινία «Φιόρδ» ο φετινός Χρυσός Φοίνικας (δεύτερος για τον Ρουμάνο σκηνοθέτη της Κρίστιαν Μουνγκίου) που κάνει πρεμιέρα επιτέλους στην Ελλάδα. Παράλληλα, επίσης πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες όπως η ταινία «Ανταρσία» με τον Τζέισον Στέιθαμ, μια σατιρική κωμωδία που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων στην Ισπανία και επανεκδόσεις αριστουργημάτων που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε στη watchlist σας.

Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Φιόρδ, του Κρίστιαν Μουνγκίου (2026)

Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Εκεί η οικογένεια έρχεται κοντά με τους γείτονές τους και τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται, παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει. Οταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους.

Ανταρσία, του Ζαν-Φρανσουά Ρισέ (2026)

Οταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται και η ένταση ανεβαίνει. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μια ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγήσει το ταξίδι σε καταστροφική τροπή. Μέσα σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης.

Για Μια Νύχτα Μόνο, του Γουίλ Γκλακ (2026)

Ο Οουεν και η Αλι, δύο άγνωστοι που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια εφήμερη γνωριμία, συναντιούνται σε μια εναλλακτική εκδοχή της Νέας Υόρκης, τη μοναδική νύχτα του χρόνου όπου οι αδέσμευτοι επιτρέπεται να κάνουν σεξ. Παρότι η μεταξύ τους έλξη είναι άμεση, μια σειρά από παρεξηγήσεις και απρόοπτα τους κρατούν διαρκώς μακριά, οδηγώντας τους σε μια ξέφρενη περιπλάνηση στην πόλη μέχρι να ανακαλύψουν ότι ο έρωτας που αναζητούν βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ' όσο φαντάζονταν.

Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο, του Τιερί Κλιφά (2025)

Η Μαριάν Φαρέρ, κληρονόμος μιας αμύθητης αυτοκρατορίας καλλυντικών, μοιάζει να τα έχει όλα, εκτός από αγάπη και ελευθερία. Οταν γνωρίζει τον Πιερ-Αλέν Φαντέν, έναν εκκεντρικό και φιλόδοξο φωτογράφο, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, ανάμεσά τους γεννιέται μια φιλία απρόβλεπτη, αμφίσημη και επικίνδυνη. Εκείνος της προσφέρει μια διέξοδο από τη χρυσή φυλακή της ζωής της, ενώ εκείνη του ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο αμύθητου πλούτου και προνομίων. Οσο η έλξη και η εξάρτηση μεταξύ τους μεγαλώνουν, τόσο η Μαριάν τού χαρίζει όλο και περισσότερα, εκνευρίζοντας τον περίγυρό της.

Τορέντε για Πρόεδρος, του Σαντιάγο Σεγούρα (2026)

Χρόνια μετά την τελευταία του καταστροφική «αποστολή», ο Χοσέ Λουίς Τορέντε επιστρέφει πεπεισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ η χώρα. Ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας, influencers και μια χαοτική προεκλογική εκστρατεία, ο πιο politically incorrect ήρωας της Ισπανίας βάζει στόχο την εξουσία.

Insidious: Έξω από το Απώτερο, του Τζέικομπ Τσέις (2026)

Η Τζέμα, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδεύει στο Απώτερο, τον σκοτεινό κόσμο των χαμένων ψυχών. Οταν συνειδητοποιεί πως έχει τη δύναμη όχι μόνο να το επισκέπτεται αλλά και να μεταφέρει τις οντότητές του στον πραγματικό κόσμο, γίνεται στόχος δαιμονικών δυνάμεων που απειλούν να εξαπολύσουν τον τρόμο πέρα από τα όρια του Απώτερου.

Ο λαβύρινθος του Πάνα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (2006)

Στην Ισπανία του 1944, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, η μικρή Οφέλια μετακομίζει μαζί με την έγκυο μητέρα της στην ύπαιθρο, όπου τις περιμένει ο νέος της πατριός, ο αδίστακτος λοχαγός Βιδάλ, που καταδιώκει ανελέητα τους τελευταίους αντάρτες της δημοκρατικής αντίστασης. Απομονωμένη μέσα σε ένα εχθρικό και βίαιο περιβάλλον, η Οφέλια βρίσκει καταφύγιο στα βιβλία και τη φαντασία της, μέχρι που ένα μυστηριώδες έντομο την οδηγεί σε έναν αρχαίο λαβύρινθο. Εκεί συναντά έναν αινιγματικό φαύνο, ο οποίος της αποκαλύπτει πως είναι η χαμένη πριγκίπισσα ενός υπόγειου βασιλείου και πως, για να επιστρέψει στον κόσμο της, πρέπει να ολοκληρώσει τρεις επικίνδυνες δοκιμασίες. Καθώς η Οφέλια βυθίζεται ολοένα περισσότερο στον σκοτεινό κόσμο της φαντασίας, οι δύο πραγματικότητες αρχίζουν να διαπλέκονται, με τη μικρή ηρωίδα να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην υπακοή και την αντίσταση, την πραγματικότητα και τη μαγεία.

Trainspotting του Ντάνι Μπόιλ (1996)

Διάλεξε τη ζωή. Διάλεξε μια δουλειά. Διάλεξε μια καριέρα. Διάλεξε μια οικογένεια… Ο Μαρκ Ρέντον και οι φίλοι του επιλέγουν να γευτούν όλες τις επικίνδυνες ηδονές της παρακμιακής ζωής του Εδιμβούργου μέσα σε πυρετώδεις ρυθμούς και εξοντωτικές εντάσεις. Πού θα τους οδηγήσει αυτή η κούρσα; Σίγουρα όχι στον κήπο της Εδέμ… Ξεκινώντας από έναν ακατανίκητο εθισμό στην ηρωίνη, ο Μαρκ παίζει με τα όρια της προσωπικής του αυτοκαταστροφής, βλέπει τις φιλικές του σχέσεις να τινάζονται στον αέρα, την οικογένειά του να οδεύει στην παράνοια και τις προσπάθειές του να γλιτώσει από τη μοναξιά και τα βάσανα της ζωής να του χαμογελούν ειρωνικά. Ο Μαρκ μπορεί να γλυτώσει από τον εφιάλτη, αλλά δεν βρίσκει και σημαντικά κίνητρα ώστε να διαλέξει τη ζωή…

Ολοι οι Ανθρωποι του Προέδρου του Αλαν Τζ. Πακούλα

Στις 17 Ιουνίου του 1972, πέντε διαρρήκτες εισέβαλαν στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ανάμεσά τους ήταν ένας πρώην πράκτορας της CIA καθώς κι ένας υπάλληλος ασφαλείας του κόμματος των Ρεπουμπλικανών. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μόλις ξεσπάσει. Δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post, ο Καρλ Μπέρνσταϊν (Ντάστιν Χόφμαν) και ο Μπομπ Γούντγουορντ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), αρχίζουν τις έρευνες πάνω στην υπόθεση και πολύ γρήγορα ανακαλύπτουν ότι πίσω από την ιστορία κρύβονταν η επιτροπή υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία του Νίξον, πρόκειται για το σκάνδαλο το οποίο έχει μείνει στην ιστορία με το όνομα Γουότεργκεϊτ.