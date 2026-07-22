Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 23 Ιουλίου

Η μεγάλη επιστροφή του σκηνοθέτη Nicolas Winding Refn (Drive), νέες παραγωγές και κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Δική της Κόλαση (Her Private Hell), 2026

Η νέα ταινία του Nicolas Winding Refn «Δική της Κόλασης» διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον, έναν υπνωτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μία ξεχωριστή αισθητική που συναντάμε και στις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη.

Συμπέθεροι από Σόι 2 (2026)

Η αγαπημένη γαλλική κωμωδία του Ζυλιέν Ερβέ επιστρέφει. Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως μια νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμη περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Η συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας επιστρέφει με νέες εκπλήξεις γύρω από την ταυτότητα και το χάος που μπορεί να προκαλέσει η αλήθεια.

Τρέξε Λόλα Τρέξε (Run Lola Run, 1998)

26 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία, μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το «ΤΡΕΞΕ ΛΟΛΑ ΤΡΕΞΕ» (RUN LOLA RUN) του Τομ Τίκβερ, επιστρέφει από την Danaos Films στα θερινά σινεμά. Η ταινία ακολουθεί τη Λόλα, η οποία έχει περιθώριο 20 λεπτά για να βρει 100.000 μάρκα και να σώσει τον φίλο της, Μάνι, από τη μαφία.

Μια Θέση Στον Ήλιο (A Place in the Sun, 1951)

Η διάσημη, κλασική αισθηματική ταινία του Τζορτζ Στίβενς, με πρωταγωνιστές τους Μοντγκόμερι Κλιφτ και Ελίζαμπεθ Τέιλορ επιστρέφει στα θερινά σινεμά. Ο φτωχός ανιψιός πλούσιου βιομηχάνου συναναστρέφεται δύο γυναίκες, δεσμεύεται υποχρεωτικά (λόγω εγκυμοσύνης) με τη μία αλλά είναι αληθινά ερωτευμένος με την (πλούσια) άλλη. Οι διακοπές των νεόνυμφων σε μια λίμνη ίσως μπορέσουν να δώσουν μια… μοιραία λύση σ’ αυτό το ερωτικό τρίγωνο.

Επτά Ψυχοπαθείς (Seven Psychopaths, 2012)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA Μάρτιν ΜακΝτόνα (Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, Τα Πνεύματα του Ινισέριν, Αποστολή στην Μπριζ) υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε αυτή την ξεχωριστή μαύρη κωμωδία. Ο Κόλιν Φάρελ υποδύεται έναν ακόμη αξέχαστο χαρακτήρα και συμπρωταγωνιστούν οι Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τομ Γουέιτς, Άμπι Κόρνις και Όλγα Κιριλένκο.