Επιστροφή και επίσημα στην Αθήνα με το ημερολόγιο να δείχνει Σεπτέμβρη και τα σινεμά να μάς υποδέχονται με σημαντικές πρεμιέρες. Από τα αξιοσημείωτα της εβδομάδας, κυκλώνουμε τη μεγάλη επιστροφή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, οχτώ χρόνια μετά την τελευταία του ταινία Cold War (2018), με την ταινία Πατρίδα (Fatherland), τη γλυκιά κωμωδία Έσι Είναι η Ζωή αλλά και το νέο action thriller με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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Fatherland - Πάβελ Παβλικόφσκι (2026)

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, πατέρας και κόρη ξεκινούν ένα απαιτητικό και βαθιά συγκινητικό οδικό ταξίδι με μια μαύρη Buick, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία: από τη Φρανκφούρτη, που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή, έως τη Βαϊμάρη, υπό σοβιετικό έλεγχο. Βραβείο σκηνοθεσίας για τον Πάβελ Παβλικόφσκι στο Φεστιβάλ Καννών, για την τρίτη ταινία της ιστορικού περιεχομένου τριλογίας του, με πρωταγωνιστές την Σάντρα Χιούλερ και τον Χανς Ζίσλερ.

Πτώση 2 - Μάικλ & Πίτερ Σπίριγκ (2026)

Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Μετά την παγκόσμια επιτυχία της "Πτώσης" το 2022, έρχεται το σίκουελ σε σκηνοθεσία των Aδελφών Σπίριγκ (Winchester: Το Σπίτι των Φαντασμάτων, Jigsaw, Predestination: Ταξιδιώτης στον Χρόνο), ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Έτσι Είναι Η Ζωή - Ρικάρντο Μιλάνι (2025)

Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται πεισματικά να πουλήσει τη γη του στους κατασκευαστές που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία, δίπλα σε μια ανέγγιχτη παραλία που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το πατρικό του. Μία αστεία και συγκινητική αληθινή ιστορία, γυρισμένη στην μαγευτική Σαρδηνία, η οποία έκοψε επάνω από 1.000.000 εισιτήρια στην Ιταλία.

Με Κάθε Κόστος - Ελεγκάνς Μπράτον (2026)

Ένας διαβόητος εκτελεστής της μαφίας και ένας νεαρός πράκτορας του FBI συνεργάζονται για να ερευνήσουν τις δολοφονίες ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή το 1966. Ένα νέο action thriller, με πρωταγωνιστές τον υποψήφιο για Όσκαρ, Μαρκ Γουόλμπεργκ και τον βραβευμένο με EMMY, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β'.