Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 4 Ιουνίου

Ελληνικό σινεμά, πολυαναμενόμενες επιστροφές, όπως αυτή του Αλμοδόβαρ αλλά και ένα θρυλικό franchise που κυκλοφορεί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη κινηματογραφική του εμφάνιση. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα δούμε από την την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Μικρές Ανάσες» (Life In A Beat, 2025) της Αμέρισσας Μπάστα

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, μετά από 7 ταινίες μικρού μήκους που έχουν βραβευθεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, και ένα ντοκιμαντέρ, αποτελεί μια δυναμική ιστορία ενηλικίωσης και διεκδίκησης της αυτοδιάθεσης, σε μια εποχή όπου το γυναικείο σώμα και η γυναικεία φωνή εξακολουθούν να αποτελούν πεδία διαπραγμάτευσης.

Η ταινία ακολουθεί την 20χρονη Λένα, που ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σουπερμάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Καθώς προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, η Λένα περιπλανιέται σε μια πόλη που δεν σταματά να κινείται γύρω της, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής της.

«Πικρές Γιορτές» (Amarga Navidad, 2026) του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Ελσα, σκηνοθέτις διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της Πατρίθια στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της, Μπονιφάσιο, μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρεί τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Σε μια παράλληλη χρονική γραμμή στο 2025, ο σκηνοθέτης Ραούλ γράφει ένα σενάριο που αποκαλύπτεται πως είναι η ίδια ιστορία της Ελσα — του καλλιτεχνικού του alter ego. Καθώς παλεύει με δημιουργικό μπλοκάρισμα, ο Ραούλ στρέφεται στην αυτομυθοπλασία, επηρεασμένος από τη δική του ζωή, τον σύντροφό του Σάντι και τη βοηθό του Μόνικα.

«Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος» (Masters of the Universe, 2026) του Τράβις Νάιτ

Δεκαπέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή του από την Ετέρνια, ο πρίγκιπας Ανταμ ζει στη Γη χωρίς να γνωρίζει την αληθινή του καταγωγή. Οταν όμως το μυθικό Σπαθί της Δύναμης τον καλεί πίσω στην πατρίδα του, ανακαλύπτει έναν κόσμο κατεστραμμένο από την τυραννική κυριαρχία του Σκέλετορ. Για να σώσει την οικογένειά του και να αποκαταστήσει την ισορροπία στην Ετέρνια, ο Ανταμ πρέπει να αποδεχτεί το πεπρωμένο του ως Χ-Μαν και να ενώσει τις δυνάμεις του με τους πιο πιστούς συμμάχους του σε μια επική μάχη για το μέλλον του σύμπαντος.

«Ελλάδα 3.0» (Hellas 3.0, 2026) των Μιχάλης Γιγιντής, Ιωάννα Κρυωνά & Δημήτρης Παπαθανάσης

Τρεις διαφορετικοί δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που παρατηρεί τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από το χιούμορ, τον παραλογισμό και τη σατιρική ματιά. Το «100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυωνά και το «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν τρεις ξεχωριστές ιστορίες που ισορροπούν ανάμεσα στο αλλόκοτο και το οικείο, αποτυπώνοντας με αιχμηρό τρόπο την Ελλάδα του σήμερα. Τρεις ιστορίες. Τρεις σκηνοθετικές ματιές. Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα.

«Η Ετυμηγορία» (Re-creation, 2025) των Ντέιβιντ Μέριμαν & Τζιμ Σέρινταν

Σε μια φανταστική δίκη, δώδεκα μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Σοφί Τοσκάν Ντυ Πλαντιέ το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει, μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των δώδεκα ανθρώπων, μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ένα δικαστικό δράμα από τον έξι φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Τζιμ Σέρινταν.

«Η Φάρμα των Ζώων» (Animal Farm, 2025) του Αντι Σέρκις

Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας.

Ο Aντι Σέρκις μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη τη διαχρονική «Φάρμα των Ζώων» του Τζορτζ Οργουελ, στην τρίτη κινηματογραφική διασκευή του κλασικού έργου μετά την animated εκδοχή του 1954 και την τηλεταινία του 1999.

«Η Ζόι και τα Ζωάκια της» (Evolution, 2026) των Ζάιρα Μουνιόθ Ντομίνγκεθ & Χούλιο Σότο Γκουρπίδε

Όταν μια μυστηριώδης εξωγήινη ουσία μπλέκει το DNA της Ζόι με εκείνο των αγαπημένων εξωτικών κατοικιδίων της, όλα ανατρέπονται. Ανθρωποι μεταμορφώνονται σε ζώα, ζώα αποκτούν ανθρώπινη συμπεριφορά και μια αλυσιδωτή καταστροφή απειλεί να βυθίσει τον κόσμο στο χάος. Μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις, χιούμορ και δράση, η Ζόι και η αλλόκοτη παρέα της θα πρέπει να συνεργαστούν για να επαναφέρουν την τάξη πριν να είναι αργά.