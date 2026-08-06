Το ευρωπαϊκό σινεμά πρωταγωνιστεί αυτήν την εβδομάδα φέρνοντας τη μεγάλη επιτυχία του γαλλικού box office, κομεντί, κοινωνικά δράματα και μια σπουδαία επανέκδοση που αξίζει να δείτε. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου» (Le Million, 2025) του Γκρεγκουάρ Βινιερόν

Ενας άδικα απολυμένος εργολάβος κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Οταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν μια δοκιμασία για μια προαγωγή, ξεκινάει μια απεγνωσμένη, ξεκαρδιστική αποστολή να επιστρέψει κρυφά τα χρήματα πριν το καταλάβει το αφεντικό του.

«Ο Παραχαράκτης» (L’ Affaire Bojarski, 2025) του Ζαν-Πολ Σαλομέ

Η ταινία του Ζαν-Πολ Σαλομέ είναι η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού box office, έχοντας κόψει πάνω από 1 εκατ εισιτήρια. Στη μεταπολεμική Γαλλία, ένας Πολωνός πρόσφυγας αναγκάζεται να μετατρέψει το σπάνιο ταλέντο του στη μηχανική σε όπλο επιβίωσης. Ο Γιαν Μπογιάρσκι φτάνει στη Γαλλία χωρίς πατρίδα και χωρίς επίσημη ταυτότητα: όταν το κράτος τού αρνείται την αναγνώριση και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που δικαιούται, εκείνος θα βρει έναν άλλο τρόπο να αποδείξει την αξία του.

«Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες» (Pour le Plaisir, 2026) του Ρεέμ Κερισί

Υστερα από είκοσι χρόνια γάμου, η Φανί αποκαλύπτει επιτέλους ένα μεγάλο μυστικό στον σύζυγό της: δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Εκείνος, αν και σοκαρισμένος, βουτά με θάρρος σε άγνωστα νερά: τον μυστηριώδη κόσμο της γυναικείας απόλαυσης. Η Φανί εξερευνά τη θεραπεία, σε ομαδικά εργαστήρια και ακόμη κι ένα sex club, ενώ ο Τόμας ξεκινά τη δική του αναζήτηση, επιστρατεύοντας όλη του την εφευρετική ιδιοφυΐα για να αντιμετωπίσει την απόλυτη πρόκληση.

«Γνήσιο Αντίγραφο» (2010) του Αμπάς Κιαροστάμι

Αυτή είναι η ιστορία ενός άντρα και μιας γυναίκας, που συναντιούνται σε ένα μικρό χωριό στη νότια Τοσκάνη. Εκείνος είναι βρετανός συγγραφέας, που μόλις τελείωσε τη διάλεξη του σε ένα συνέδριο. Εκείνη έχει μια γκαλερί. Η ιστορία τους θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, οπουδήποτε. Η ταινία που χάρισε στην Ζιλιέτ Μπινός το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών το 2010.