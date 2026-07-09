Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 9 Ιουλίου

Κατασκοπικά θρίλερ, νέες παραγωγές και κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Evil Dead Burn» (2026) του Σεμπαστιάν Βανίτσεκ

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση, ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά το θάνατο

«Η Μπαλάντα των Ονείρων» (2026) του Τζον Κάρνεϊ

Ο Ρικ Πάουερ, ένας τραγουδιστής γάμων, γνωρίζει ένα βράδυ σε έναν γάμο τον ξεπεσμένο πρώην σταρ ενός boy band, τον Ντάνι Γουίλσον. Οι δύο άντρες δένονται μέσα από ένα αυτοσχέδιο μουσικό τζαμάρισμα, όμως η σχέση τους παίρνει απρόσμενη τροπή όταν ο Ντάνι κλέβει ένα τραγούδι του Ρικ. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, εκτοξεύοντας ξανά τον Ντάνι στη δημοσιότητα, ενώ ο Ρικ μένει στη σκιά. Πληγωμένος και αποφασισμένος, ο Ρικ ξεκινά μια πορεία για εκδίκηση αλλά και για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει.

«Tuner» (2025) του Ντάνιελ Ρόερ

Ο Νίκι (Λίο Γούνταλ) είναι ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων. Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη μουσική του καριέρα να έχει τελειώσει, εργάζεται σε όλη τη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του, Χάρι Χόροβιτς (Ντάστιν Χόφμαν), και συναντά μια σειρά από ανθρώπους, ανάμεσά τους τη φοιτήτρια μουσικής σύνθεσης Ρούθι (Χαβάνα Ρόουζ Λιου), με την οποία αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση. Η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της ακοής του Νίκι τραβά την προσοχή εγκληματιών, που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο τόσο για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων όσο και για το κούρδισμα πιάνων Steinway. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

«Βαϊάνα» (2026) του Τόμας Κάιλ

H νεαρή Βαϊάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι, σε ένα αξέχαστο ταξίδι, για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.

«Το Δείπνο του Φράνκο» (La Cena, 2025) του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα

Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι… πολιτικοί κρατούμενοι! Τώρα, έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να «μαγειρέψουν» την απόδρασή τους.

«Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης» (1954) του Αλφρεντ Χίτσκοκ

Eνας πρωταθλητής του τένις σχεδιάζει να δολοφονήσει τη γυναίκα του για να την κληρονομήσει, αλλά το «τέλειο» σχέδιό του, του επιστρέφει μπούμεραγκ. Υπάρχει τέλειος φόνος; Ο Χίτσκοκ βασισμένος στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Φρέντερικ Κνότ παραδίδει μαθήματα μοντάζ εσωτερικού χώρου και καταγράφει με χειρουργική ακρίβεια σχέσεις και εσωτερικές σκέψεις με ηρωες ένα ζευγάρι που δεν αγαπιέται πια, τον εραστή της γυναίκας κι ένα πτώμα που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να χρεωθεί για να επέλθει η κάθαρση.