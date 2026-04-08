Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Μ. Πέμπτη 9/4

Μονάχα δύο ταινίες κάνουν πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους τη Μεγάλη Πέμπτη, ενόψει Πάσχα. Ανάμεσά τους ο Μαγγελάνος με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ.

Μαγγελάνος

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ δίνει ζωή σε έναν τολμηρό και διορατικό θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα, ο οποίος αναλαμβάνει μια ριψοκίνδυνη αποστολή με σκοπό να εξερευνήσει άγνωστες θάλασσες και να αποδείξει πως ο κόσμος εκτείνεται πολύ πέρα από όσα πίστευαν τότε. Μέσα από εξεγέρσεις, σκληρές δοκιμασίες και επικίνδυνες αναμετρήσεις, ο Μαγγελάνος αναδεικνύεται σε σύμβολο αντοχής και εξερευνητικού πνεύματος. Πρόκειται για μια δημιουργία του καταξιωμένου Φιλιππινέζου σκηνοθέτη Λαβ Ντίαζ, ο οποίος, αν και παραμένει πιστός στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος με τις αργές αφηγήσεις και τα εκτενή πλάνα, εδώ επιχειρεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση.

Solo Mio

Ο Ματ (Κέβιν Τζέιμς) περνά χρόνια αποταμιεύοντας, με στόχο να χαρίσει στην αγαπημένη του έναν ονειρεμένο γάμο στην Ιταλία και ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Όταν όμως εκείνη δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, βρίσκεται να ταξιδεύει μόνος του, μια εμπειρία που τον φέρνει πιο κοντά στη μαγεία της ιταλικής κουλτούρας και του ξυπνά ξανά τη χαρά για τη ζωή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γνωρίζει την Τζία (Νικόλ Γκριμάουντο), μια γοητευτική Ιταλίδα που τον βοηθά να πιστέψει ξανά στην αγάπη και στην αληθινή ευτυχία. Πρόκειται για μια τρυφερή ρομαντική κωμωδία που γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή guest εμφάνιση του Αντρέα Μποτσέλι.