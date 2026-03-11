Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 12/3

Ενδιαφέρουσες επιλογές για όλα τα γούστα, αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους με το Good Luck, Have Fun, Don't Die να ηγείται των ταινιών που θα βγουν στις αίθουσες. Για τους λάτρεις των horror το The Mortuary Assistant που βασίζεται στο ομώνυμο φρικιαστικό videogame είναι must επιλογή, ενώ για τους fans των animation, Η Μικρή Αμελί είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του είδους.

Good Luck, Have Fun, Don't Die

Σε ένα εστιατόριο γεμάτο κόσμο, ένας άντρας μπαίνει μέσα κρατώντας βόμβα, λέγοντας πως έχει έρθει από το μέλλον. Είναι η 117η φορά που επιστρέφει με την ίδια αποστολή. Πριν εξαντληθεί ο χρόνος, πρέπει να πείσει μια παρέα εντελώς ακατάλληλων θαμώνων να τον ακολουθήσουν, ώστε να αποτρέψουν την επερχόμενη Αποκάλυψη της Τεχνητής Νοημοσύνης και να σώσουν την ανθρωπότητα από τον χαοτικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Γκορ Βερμπίνσκι («Πειρατές της Καραϊβικής»), το «Good Luck, Have Fun, Don’t Die» είναι μια κωμική, δυναμική, τρελή περιπέτεια για το τέλος του κόσμου.

Η Διαθήκη της Αν Λι

Η ηγέτης των Shakers, μιας θρησκευτικής κοινότητας που προωθούσε την ισότητα ανάμεσα στα φύλα και την κοινωνική δικαιοσύνη, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ουτοπική κοινωνία.

Mιούζικαλ βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Αν Λι, ιδρύτριας της θρησκευτικής αίρεσης των Shakers.

Ο Μάγος Του Κρεμλίνου

Μέσα στο χάος της μετασοβιετικής εποχής, ένας χαρισματικός νεαρός, ο Βαντίμ Μπαράνοφ (Πολ Ντέινο), χαράζει τη δική του πορεία. Από καλλιτέχνης και αργότερα παραγωγός ριάλιτι, καταλήγει να γίνει ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου αξιωματικού της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον πυρήνα της εξουσίας, ο Μπαράνοφ συμβάλλει στη διαμόρφωση της νέας Ρωσίας, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, την πίστη και τη χειραγώγηση. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασάγιας («Ίρμα Βέπ») σκηνοθετεί τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα πολιτικό δράμα για τη διαμόρφωση της εικόνας, της αφήγησης και της προπαγάνδας στη μετασοβιετική πραγματικότητα.

Οι Δοκιμάστριες

Το φθινόπωρο του 1943, η νεαρή Ρόζα εγκαταλείπει το βομβαρδισμένο Βερολίνο και βρίσκει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο χωριό, στο σπίτι των γονιών του συζύγου της, όσο εκείνος πολεμά στο μέτωπο. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι το φαινομενικά ήσυχο χωριό κρύβει ένα επικίνδυνο μυστικό: εκεί βρίσκεται το αρχηγείο του Αδόλφου Χίτλερ. Ένα πρωί, συλλαμβάνεται μαζί με άλλες νεαρές γυναίκες και οδηγείται στο αρχηγείο, όπου αναγκάζονται να δοκιμάζουν το φαγητό που προορίζεται για τον Χίτλερ. Μια αληθινή ιστορία επιβίωσης, που έμεινε άγνωστη για χρόνια και βασίζεται στο διεθνές μπεστ σέλερ «Στο Τραπέζι του Λύκου».

Η Μικρή Αμελί

Για την Αμελί, ένα μικρό κορίτσι από το Βέλγιο που γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία, ο κόσμος είναι ένα αινιγματικό μυστήριο. Όλα αλλάζουν όταν μια θαυμαστή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την αστείρευτη περιέργειά της. Η καθημερινότητα μετατρέπεται γρήγορα σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο αποκτά μαγεία και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια ανακάλυψη. Το γαλλικό animation, που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί, προτάθηκε επίσης για Χρυσή Σφαίρα, Σεζάρ, BAFTA και Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Animation.

The Mortuary Assistant

Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει παράξενα και ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα φαίνεται να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα μετατρέπεται σε εφιάλτη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη που είναι αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει.