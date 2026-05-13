Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 14/5

Από την εκρηκτική περιπέτεια "Γκρίζα Ζώνη" του Γκάι Ρίτσι και το νέο ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden έως επιτυχημένες επανεκδόσεις, αυτές είναι οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη (14/5) στις αίθουσες.

Γκρίζα Ζώνη

Μια μυστική ελίτ πρακτόρων δρα στο παρασκήνιο της παγκόσμιας εξουσίας, εξοπλισμένη με σπάνιες ικανότητες χειρισμού όπλων και εκρηκτικών. Όταν ένας άπληστος επιχειρηματίας καταχραστεί μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει μια αποστολή που για οποιονδήποτε άλλο θα ήταν αδύνατη. Η νέα ταινία δράσης του Γκάι Ρίτσι φέρνει στην οθόνη τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ, Έιζα Γκονζάλες, Ρόζαμουντ Πάικ, Κρίστοφερ Χίβγιου και Φίσερ Στίβενς.

Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές

Η σκηνοθέτρια Χάνα φτάνει στο Άμστερνταμ μαζί με το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, για να επισκεφθούν τον παππού τους, Τζιμ. Η απόφαση του Φράνσις να μείνει κοντά του για έναν ολόκληρο χρόνο αναγκάζει τη Χάνα να αμφισβητήσει όσα πίστευε για την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να έρθει αντιμέτωπη με θαμμένες οικογενειακές ιστορίες. Η ταινία της Σόφι Χάιντ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance το 2025, βασίζεται στην αληθινή ζωή του παππού της σκηνοθέτιδας, του Αυστραλού ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστή Τζιμ Χάιντ. Πρωταγωνιστούν οι Ολίβια Κόλμαν, Οντ Μέισον-Χάιντ και Τζον Λίθγκοου.

Αυτόματος Τηλεφωνητής

Ο Μπατίστ είναι ένας ταλαντούχος μίμος που αδυνατεί να βγάλει τα προς το ζην από την τέχνη του. Η ζωή του αλλάζει όταν ο γνωστός συγγραφέας Πιερ, κατακλυσμένος από κλήσεις εκδότη, κόρης και πρώην συζύγου, του προτείνει μια ασυνήθιστη συμφωνία: να υποδύεται τη φωνή του στο τηλέφωνο, ώστε ο ίδιος να γράψει ανενόχλητος το πιο φιλόδοξο βιβλίο του. Σταδιακά όμως ο Μπατίστ ξεπερνά τα όρια της μίμησης και αρχίζει να διαμορφώνει έναν εντελώς δικό του χαρακτήρα. Γαλλική κωμωδία σε σκηνοθεσία της Φαμπιέν Γκοντέ.

Το Τροχόσπιτο

Μια αφοσιωμένη ανύπαντρη μητέρα ονειρεύεται μοναχικές διακοπές στην Ιταλία στο σπίτι μιας φίλης της, αλλά όταν οι συμφωνίες καταρρέουν, πρέπει να φέρει μαζί της τον ανάπηρο έφηβο γιο της σε αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν η ιδιωτική της απόδραση. To τσέχικο road movie της Ζουζάνα Κιρσνεροβά έκανε πρεμιέρα στο τμήμα "Ένα Κάποιο Βλέμμα" των Καννών.

Iron Maiden: Burning Ambition

Σε σκηνοθεσία του Μάλκολμ Βένβιλ, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος παράλληλα με διάσημες προσωπικότητες της μουσικής και της τέχνης, όπως ο βραβευμένος ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο θρυλικός ντράμερ των Metallica Λαρς Ούλριχ. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και αποκλειστικές στιγμές από τα παρασκήνια, το "Burning Ambition" αφηγείται την πορεία της μπάντας από τις απαρχές της στο Λονδίνο έως τις μεγαλειώδεις παγκόσμιες περιοδείες και την κατάκτηση ενός φανατικού κοινού σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σε επακεκδόσεις θα κυκλοφορήσουν και τα Top Gun (1996) και Top Gun: Maverick (2022).