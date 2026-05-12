Ανησυχία για τη Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση

Ανησυχία και συγκίνηση έχει προκαλέσει η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Το γεγονός έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στους οικείους της που βρίσκονται συνεχώς στο πλάι της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό τουλάχιστον πριν από πέντε ημέρες, στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευθεί και τον Απρίλιο του 2025 σε παλαιότερη υποτροπή.