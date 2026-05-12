Η τραγωδία στο Survivor και οι ευθύνες 

O βαρύτατος τραυματισμός παίκτη του Survivor ανοίγει μια πολύ σοβαρή συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των συμμετεχόντων σε ριάλιτι επιβίωσης

Ο πρωτοφανής σοβαρός τραυματισμός του νεαρότερου παίκτη του φετινού Survivor απλά, λιτά και ξεκάθαρα, προκαλεί σοκ.

Απογυμνώνει την πραγματική ζωή από την τηλεόραση, αναδεικνύει τη ματαιότητα του concept της τηλεοπτικής «επιβίωσης» και ταυτόχρονα εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στα τηλεοπτικά «παιχνίδια». Που δεν είναι καθόλου παιχνίδια πια.

Ελεγχόμενο περιβάλλον με τραγικά κενά

Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου, όταν τουριστικό ταχύπλοο πέρασε από πάνω του την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, ανοίγει μια πολύ σοβαρή συζήτηση γύρω από τις ευθύνες της παραγωγής και την αποτελεσματικότητα των πρωτόκολλων ασφαλείας, που εφαρμόζονται διεθνώς σε ριάλιτι τύπου Survivor.

Τόσο ο ΣΚΑΪ, όσο και η Acun Media έσπευσαν να πάρουν τις αποστάσεις τους, από την πρώτη κιόλας ανακοίνωση της είδησης - που όπως όλα δείχνουν βάζει πρόωρο τέλος στο ριάλιτι. Το κανάλι ξεκαθαρίζοντας ότι «η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Media» (σ.σ. για ποιον όμως; Για το HBO ή για την τηλεόραση του Αγίου Δομίνικου);. Κι η Acun επισημαίνοντας ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε «εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού». Δηλαδή, υπάρχει και τέτοιο στο Survivor;

Εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι οι παίκτες κινούνται σε ένα απολύτως ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, με κάμερες, που παρακολουθούν κάθε τους κίνηση -εντός ή εκτός αγωνιστικού πλαισίου. Το γεγονός ότι δύο από τους συμμετέχοντες είχαν βγει για ψάρεμα για να εξασφαλίσουν την τροφή της ομάδας τους (όταν συνέβη το ατύχημα), εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο και στο concept του ριάλιτι.

Η ίδια η παραγωγή τους ώθησε στο ψάρεμα - που θεωρείται θαλάσσια, άρα αυξημένου κινδύνου δραστηριότητα - στο όνομα της επιβίωσης. Δημιούργησε συνθήκες έλλειψης τροφής, ενώ παράλληλα τους προμήθευσε το ψαροντούφεκο και το κιτ ψαρέματος, οπότε είχε και ισχυρότερη υποχρέωση εκπαίδευσης, επίβλεψης και οργάνωσης ασφαλούς περιβάλλοντος.

Τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας

Στη διεθνή πρακτική ασφαλείας των αντίστοιχων παιχνιδιών, η παροχή εξοπλισμού για μια δράση προϋποθέτει βασική γνώση και δημιουργεί αυξημένο καθήκον μέριμνας και προστασίας.

Ειδικά οι θαλάσσιες δραστηριότητες συνοδεύονται από αυστηρά πρωτόκολλα, που προβλέπουν οροθετημένες θαλάσσιες ζώνες ασφαλείας, χρήση σημαδούρας δύτη υψηλής ορατότητας, απαγόρευση διέλευσης σκαφών κοντά στους συμμετέχοντες, συχνά συνοδευτικό safety boat και συνεχή οπτική επιτήρηση - ώστε η παραγωγή να γνωρίζει ποιος βρίσκεται στο νερό, πού ακριβώς και για πόσο χρόνο.

Πέρα από τα μέτρα ασφαλείας που διέπουν το καθεστώς των τηλεοπτικών ριάλιτι και μόνο με βάση τους διεθνείς ναυτικούς κανόνες, η πιθανότητα σύγκρουσης ψαροντουφεκά με διερχόμενο ταχύπλοο είναι ένας γνωστός, κλασικός και προβλέψιμος κίνδυνος, που τα πρωτόκολλα υπάρχουν, ακριβώς για να προλαμβάνουν.

Φαίνεται, όμως, πως η πραγματικότητα ενός παιχνιδιού «επιβίωσης» όπως το Survivor βρίσκεται σε μια ιδιότυπη ζώνη «γκρίζου», ανάμεσα στο τηλεοπτικό ψυχαγωγικό προϊόν και στην αληθινή καθημερινότητα. Κι εκεί τα πρωτόκολλα αποδεικνύονται ανεπαρκή.

Πώς ορίζεται η ευθύνη;

Το σκληρό ατύχημα, που δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο σε άλλα Survivor του εξωτερικού, δείχνει πως το ζήτημα δεν είναι μόνο η ύπαρξη κανόνων ασφαλείας, αλλά η ικανότητα τους να παραμένουν αποτελεσματικοί, όταν το ρίσκο μεταφέρεται και εκτός των σκηνοθετημένων δοκιμασιών.

Το θέμα, δηλαδή, δεν είναι αν η ασφάλεια σχεδιάζεται και έχει αποτέλεσμα στα αγωνίσματα, αλλά αν αποτυγχάνει οικτρά, όταν ο κίνδυνος εμφανίζεται στις εκτός γυρισμάτων στιγμές καθημερινής διαβίωσης.

Η επιβίωση, ως τηλεοπτική αφήγηση δεν μπορεί να αποκοπεί πλήρως από την πραγματική ζωή. Και ακριβώς εκεί, όπου το παιχνίδι παύει να είναι απολύτως ελεγχόμενο, δοκιμάζεται η επάρκεια κάθε μέτρου.

Οπότε η ουσία δεν είναι μόνο αν τηρήθηκαν ή όχι τα τυπικά πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά το πώς ορίζεται και πού αποδίδεται η ευθύνη, μέσα σε ένα περιβάλλον, που είναι ταυτόχρονα τηλεοπτική παραγωγή και πραγματική συνθήκη ζωής - ή θανάτου.



