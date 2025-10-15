Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 16/10

Η ταινία που βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, το νέο φίλμ του Λούκα Γκουαντανίνο και ένας... αγγελικός Κιάνου Ριβς είναι τα must από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν αυτή την Πέμπτη.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά από την Πέμπτη 16/10

Ένα Απλό Ατύχημα

Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες ήρθε στις αίθουσες.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης, Τζαφάρ Παναχί έχει μπει πολλάκις στο στόχαστρο των Ιρανών φονταμεταλιστών λόγω του αντικαθεστωτικού του έργου. Με το “Ένα απλό Ατύχημα”, περιγράφει το πώς ένα αυτοκινητικό δυστύχημα προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, οδηγώντας μια ομάδα ανθρώπων σε βίαια αντιπαράθεση.

Η ταινία είναι ένα «κατηγορώ» προς τις διώξεις που υφίστανται οι αντιφρονούντες στο Ιράν.

Μετά το Κυνήγι

Το εξαιρετικό καστ που συγκέντρωσε ο Λούκα Γκουαντανίνο για τη νέα του ταινία είναι μάλλον ο βασικός λόγος που θα ωθήσει τους θεατές στη σκοτεινή αίθουσα για αυτό το film. Ο σκηνοθέτης του "Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου" επιλέγει την Τζούλια Ρόμπερτς στο ρόλο μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου η οποία μπαίνει στο στόχαστρο μιας καταγγελίας και ταυτόχρονα ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Τύχη Βουνό

Μια κωμωδία δια χειρός Αζίζ Ανσάρι (υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία), όπου ένας καλοπροαίρετος αλλά μάλλον ανίκανος άγγελος, ονόματι Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς) ανακατεύεται στις ζωές ενός part time εργαζόμενου (Αζίζ Ανσάρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν).

Νεκρό Τηλέφωνο 2

Το πρώτο “Νεκρό Τηλέφωνο” αγκαλιάστηκε από το κοινό αφού ξεπέρασε τα 160 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Στη νέα ταινία, ο μοναδικός επιζών της βίαιης μανίας ενός μασκοφόρου κατά συρροή δολοφόνου, έρχεται ξανά αντιμέτωπος με τη τρομακτική παρουσία, η οποία τώρα βάζει στο στόχαστρο τόσο εκείνον, όσο και τη μικρή αδερφή του.

Ρίφενσταλ, Στην Καρδιά του Τρίτου Ράιχ

Η Λένι Ρίφενσταλ με τα φιλμ της «Ο Θρίαμβος της Θέλησης» και «Olympia» υπήρξε από τις θεμελιώτριες του κινηματογραφικού ύφους των ντοκιμαντέρ και παράλληλα μια από τα σημαντικότερα όργανα του ναζιστικού καθεστώτος.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο, η Ρίφενσταλ πάλεψε να αποδιώξει από πάνω της τη σχέση με τον ναζισμό, επιμένοντας πως δε γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα που διέπρατταν οι φίλοι και γνωστοί της.

Το ενδελεχές ντοκιμαντέρ εξερευνά την καλλιτεχνική και πολιτική κληρονομιά της Λένι Ρίφενσταλ και τους σύνθετους δεσμούς της με το ναζιστικό καθεστώς, αντιπαραβάλλοντας την εικόνα του εαυτού της που η ίδια παρουσίασε επίμονα, με τεκμήρια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι γνώριζε καλά τις φρίκες του Τρίτου Ράιχ.

Καλές Γιορτές

Τέσσερις χαρακτήρες που βιώνουν τις δικές τους ξεχωριστές πραγματικότητες ενώ συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς, ρίχνουν φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ φύλων, γενεών και πολιτισμών σε μια πολύπαθη επικράτεια.

Super Paradise

Η ιστορία της Μυκόνου μέσα από τον φακό του Στηβ Κρικρή. Το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει από την ένδεια της μεταπολεμικής Μυκόνου στις ανέμελες μέρες της δεκαετίας του '70 και από εκεί στην ακραία εμπορευματοποίηση και το μαζικό τουρισμό του σήμερα.

Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα

Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Όμως, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.