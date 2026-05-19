Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 21/5

Από τη νέα ταινία Star Wars και τον καινούριο Γκας Βαν Σαντ με τον Αλ Πατσίνο έως την "Αρκουδότρυπα" αυτές είναι οι νέες ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες.

Αρκουδότρυπα

Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου έχει ήδη διαγράψει μια αξιόλογη φεστιβαλική πορεία με Βραβείο Label Europa Cinemas - Giornate degli Autori στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 και 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2025. Πρωταγωνίστριες αυτού του βουκολικού ρομάντζου είναι η Χαρά Κυριαζή και η Πάμελα Οικονομάκη.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Μετά την πτώση της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, σε μια περίοδο όπου οι εναπομείναντες Αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι απειλούν τον γαλαξία, η Νέα Δημοκρατία στρατολογεί τον Ντιν Τζάριν και τον μαθητευόμενο του Γκρόγκου για να σώσουν τον Ρότα το Χατ, με αντάλλαγμα πληροφορίες από τη φυλή Χατ για έναν στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Μέρος του Star Wars franchise και συνέχεια της επιτυχημένης σειράς "The Mandalorian" (2019–2023), στην πρώτη ταινία με ήρωες τον Mandalorian και τον Grogu, συναντάμε και πάλι τον Πέδρο Πασκάλ στον ρόλο του πρώτου υπό την σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό.

Η Ομηρία

Το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο 44χρονος Τόνι Κυρίτσης μπαίνει στο γραφείο του Μ. Λ. Χολ, προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του Ρίτσαρντ, με ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα από τη σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, έτοιμο να πυροδοτηθεί. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της ομηρίας που συγκλόνισε τον κόσμο σε σκηνοθεσία του Γκας Βας Σαντ και με πρωταγωνιστές τον Μπιλ Σκάρσκαρντ, τον Ντέικρ Μοντγκόμερι και τον Αλ Πατσίνο.

Ο Επιβάτης

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Αντρέ Έβρενταλ, γνωστός για τις ταινίες "The Autopsy of Jane Doe" (2016), "Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι" (2018) και "Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού" (2023), επιστρέφει με αυτό το supernatural horror με πρωταγωνιστές τον Τζέικομπ Σίπιο ("Κακά Παιδιά"), την Λου Λόμπελ ("Οι Ταξιδιώτες") και την Μελίσα Λίο ("Prisoners").

Τελειωμένος

Ο Τέιλορ θεωρείται "τελειωμένος" από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο. Αυτό το βρετανικό δράμα φυλακών με πρωταγωνιστές τον Ντέιβιντ Τζόνσον ("Alien: Romulus") και τον Τομ Μπλάιθ ("The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών") έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο 2025 και ήταν υποψήφιο για BAFTA.