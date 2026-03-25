Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 26/3

Από την επιστροφή του σκηνοθέτη του αριστουργηματικού «Γιου του Σαούλ» και τη γυρισμένη στα βουνά της Ηπείρου «Άπειρη Γη», μέχρι ένα ντοκιμαντέρ για τον Τζορτζ Όργουελ, αυτές είναι οι νέες ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες.

Δυστυχώς Βρίζω

Βρετανική δραμεντί του Κερκ Τζόουνς, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος στη δεκαετία του '80 διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ.

Άπειρη Γη

Μετά το θάνατο του πατέρα του από λάθος στο κυνήγι, ο Λάζαρος μεγαλώνει σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ηπείρου, βιώνοντας την απώλεια, τη μοναξιά και τη μετανάστευση, σε μια ιστορία που πραγματεύεται τη μνήμη και την ταυτότητα.

Είσαι Έτοιμος; 2

Λίγα λεπτά μετά την επιβίωσή της από τη βίαιη δολοφονική επίθεση της οικογένειας Λε Ντομάς, η Γκρέις συνειδητοποιεί πως έχει περάσει στο επόμενο στάδιο του εφιαλτικού παιχνιδιού, αυτή τη φορά με τη μακρινή της αδελφή, Φέιθ, στο πλευρό της. Με μία μόνο ευκαιρία μπροστά της, πρέπει να επιβιώσει, να προστατεύσει την αδελφή της και να διεκδικήσει την Ανώτατη Θέση του Συμβουλίου που ελέγχει τον κόσμο.

Dog of God



Ένα ενήλικο animation που διαδραματίζεται σε ένα χωριό της Λετονίας του 17ου αιώνα, όπου η κλοπή ενός ιερού κειμηλίου γεννά υποψίες για μαύρη μαγεία. Τότε κάνει την εμφάνισή του ένας 80χρονος, γνωστός ως «Σκύλος του Θεού», φέρνοντας μαζί του ένα παράξενο και σκοτεινό δώρο. Η παρουσία του πυροδοτεί μια αλυσίδα αλλόκοτων και ανεξέλεγκτων εξελίξεων, οδηγώντας το χωριό σε μια έκρηξη καταπιεσμένων ενστίκτων και χαοτικών καταστάσεων.

Όργουελ: 2+2=5

Μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του Τζορτζ Όργουελ, αποσπάσματα αναγνώσεων και σπάνιο αρχειακό υλικό, αναδεικνύεται η διαχρονική και προφητική του σκέψη. Μετά το αριστουργηματικό «Δεν Είμαι Ο Νέγρος Σου», ο Ραούλ Πεκ επιστρέφει με ένα δυναμικό ντοκιμαντέρ που συνδέει τον λόγο του δημιουργού του «1984» και της «Φάρμας των Ζώων» με τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής χειραγώγησης.

Χωρίς Πατέρα

Η νέα ταινία του Λάζλο Νέμες αφηγείται την ιστορία του νεαρού Άντορ στη Βουδαπέστη του 1957, μετά την εξέγερση κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος. Όταν ένας άντρας εμφανίζεται ισχυριζόμενος ότι είναι ο χαμένος του πατέρας, η ζωή του αγοριού ανατρέπεται. Η ταινία εξερευνά τη σχέση πατέρα-γιου, τα οικογενειακά τραύματα και τις σιωπές, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει την αυταρχική πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Μέσα από αυτή την προσωπική και καθολική ιστορία ενηλικίωσης, ο Νέμες συνδέει την ατομική μνήμη με την κοινωνική ιστορία.

Ο Άγνωστος της Μεγάλης Αψίδας

Στη Γαλλία του 1983, ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς, που θα ευθυγραμμίζεται με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου. Ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, ο Ότο Φον Σπρέκελσεν, ένας άγνωστος Δανός αρχιτέκτονας, κερδίζει τον διαγωνισμό. Μέσα σε ένα βράδυ φτάνει στο Παρίσι και αναλαμβάνει την ηγεσία αυτού του φιλόδοξου σχεδίου. Παρά το όραμά του να χτίσει τη Μεγάλη Αψίδα όπως τη φαντάστηκε, οι ιδέες του συγκρούονται γρήγορα με τους ρεαλιστικούς περιορισμούς και τις πολιτικές αντιξοότητες.

