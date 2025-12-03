Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 4/12

Η «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που απέσπασε φέτος το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας έρχεται στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα, μαζί με άλλες 5 νέες ταινίες.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Η συγκλονιστική ταινία της Μπεν Χανιά που είναι η επιτομή του επίκαιρου και πολιτικού σινεμά που έχει ανάγκη η εποχή μας.

Την 29η Ιανουαρίου 2024, οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της ταινίας, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ.

Στην ταινία, η “Φωνή” του τίτλου, ανήκει στην πραγματική 6χρονη Χιντ Ρατζάμπ. Η Μπεν Χανιά κάνει χρήση των αληθινών ηχογραφήσεων από τη μέρα της επιχείρησης διάσωσης, ενώ παράλληλα βλέπουμε την δραματοποίηση των πραγματικών γεγονότων.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές ταινίες της δεκαετίας.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Η ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής) να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2

Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα. Ο πρώην φύλακας Μάικ (Τζος Χάτσερσον) και η αστυνομικός Βανέσσα (Ελίζαμπεθ Λέιλ) έχουν αποκρύψει από τη 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι (Πάιπερ Ρούμπιο), την τύχη των ρομποτικών της φίλων.

Όταν όμως η Αμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομακτική αλληλουχία από γεγονότα. Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί.

Σιωπηλή Αγάπη

Η Ανχέλα, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Χέκτορ. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Ανχέλα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν.

Για τον Κρίστι

Νεορεαλιστικό δράμα, όπου ο δεκαεπτάχρονος Κρίστι αναγκάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στην οποία έμενε ως τώρα. Μέχρι να αποφασιστεί η κοινωνική επανένταξή του, φιλοξενείται προσωρινά στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του και της γυναίκας του, στο Κορκ. Ο περίγυρος όμως τον καλεί να γίνει ξανά παραβατικός, την ίδια ώρα που ο αδερφός του πασχίζει να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο.

Βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα «Generation» του Φεστιβάλ Βερολίνου 2025.

Απόδραση στη Νορμανδία

Το καλοκαίρι του 2014, ο 89χρονος Μπέρναντ Τζόρνταν έγινε διεθνώς γνωστός για την εντυπωσιακή του «απόδραση» από τον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, προκειμένου να τιμήσει τους βετεράνους στον εορτασμό της 70ής επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία. Η ιστορία του ενθουσίασε τον κόσμο, καθώς αντικατόπτριζε το αποφασιστικό πνεύμα της γενιάς του. Όμως, η περιπέτειά του ήταν και το αποκορύφωμα του 60ετούς γάμου του με τη Ρενέ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μακροχρόνιας αγάπης και τις διδασκαλίες της Μεγαλύτερης Γενιάς.