Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 5/3

Μια χλιαρή κινηματογραφική εβδομάδα, με highlight την πολυσυζητημένη (όχι απαραίτητα για καλό λόγο) Νύφη της Μάγκι Τζίλενχαλ αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα Τούρτα του Προέδρου.

Η Νύφη!

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, ο Φρανκενστάιν απευθύνεται στη Δρ. Ευφρόνιους ζητώντας τη βοήθειά της για να δημιουργήσει μια σύντροφο. Η Μάγκι Τζίλενχαλ, υποψήφια για Όσκαρ σεναρίου και σκηνοθεσίας για την ταινία Η Χαμένη Κόρη, παρουσιάζει τη δική της εκδοχή της ιστορίας της Νύφης του Φρανκενστάιν, με την Τζέσι Μπάκλι, επίσης υποψήφια για Όσκαρ, να ενσαρκώνει τον ρόλο της. Δίπλα της, ως το τέρας του Φρανκενστάιν, εμφανίζεται ο βραβευμένος με Όσκαρ Κρίστιαν Μπέιλ.

Η Τούρτα του Προέδρου

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την αυστηρή δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν και τα σοβαρά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο — μια επικίνδυνη αποστολή που μπορεί να επιφέρει φυλάκιση ή ακόμη και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα καταφέρει να τα καταφέρει, παρόλο που δεν έχει ούτε τα απαραίτητα για να ζήσει; Μια τρυφερή τραγικωμωδία από το Ιράκ, η οποία απέσπασε δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών 2025, ανάμεσά τους και τη Χρυσή Κάμερα για Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη, ενώ στις Νύχτες Πρεμιέρας 2025 κέρδισε το Βραβείο Κοινού.

Φίλοι για Πάντα

Ένας γάμος ξεφεύγει από κάθε έλεγχο πριν καν ξεκινήσει: μια καλοπροαίρετη χάρη μετατρέπει ένα ταξίδι στην Κρήτη σε ένα μπερδεμένο σκηνικό γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, ενώ μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών αλλά και συγκινητικών καταστάσεων. Πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά και Ζήση Ρούμπο.

No Budget Story

Ένας φιλόδοξος σκηνοθέτης βρίσκει έναν πιθανό χρηματοδότη στο πρόσωπο ενός πρώην παραγωγού ταινιών πορνό, αλλά η ταινία τελικά δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η ταινία κυκλοφορεί ξανά σε επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια από την πρώτη προβολή της. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλου μήκους έργο του Ρένου Χαραλαμπίδη, το οποίο τιμήθηκε με Ειδική Μνεία ΠΕΚΚ και το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Γιώργο Βουλτζάτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1997, ενώ απέσπασε και το βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης.