Όσκαρ: Κι όμως 3 διάσημοι αρνήθηκαν το βραβείο που κέρδισαν

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έρχεται στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ για να τιμήσει τις ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025 και τους συντελεστές τους και αναμένεται να είναι μία από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών αφού τα φαβορί αλλάζουν από βδομάδα σε βδομάδα.

Το ποιοι θα κρατήσουν το πολυπόθητο αγαλματίδιο θα το γνωρίζουμε σε λίγες ημέρες και το πώς αυτό θα επιδράσει στην πορεία τους μένει να το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι εξάλλου η υψηλότερη διάκριση στην 7η τέχνη και δίνει στους νικητές, κύρος, υψηλότερα κασέ και διαχρονική υστεροφημία.

Κι όμως υπάρχουν τρία πρόσωπα που αρνήθηκαν το βραβείο Όσκαρ.

Ντάντλεϊ Νίκολς

Ο Ντάντλεϊ Νίκολς κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου το 1935 για την ταινία The Informer η οποία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας και είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λίαμ Ο Φλάχερτι.

Ο Νίκολς μποϊκότερε τα Όσκαρ ως μια μορφή πίεσης στο να κερδίσει την αναγνώριση της ακαδημίας η Ένωση Σεναριογράφων Κινηματογράφου. Η Ακαδημία τότε είχε αντιταχθεί στα ανεξάρτητα συνδικάτα αφού η ίδια λειτουργούσε ήδη ως σωματείο εργαζομένων.

Ο Νίκολς έστειλε δύο φορές πίσω στην Ακαδημία το βραβείο του και η διαμαρτυρία του είχε αποτέλεσμα. Το 1938 το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ πιστοποίησε το Σωματείο Σεναριογράφων (Writers Guild of America) και μάλιστα ο Νίκολς εκλέχθηκε πρόεδρος και δέχτηκε το Όσκαρ.

Τζορτζ Σι Σκοτ

Η ερμηνεία του Τζορτζ Σι Σκοτ στην ταινία Patton του 1970 ήταν επιβλητική. Υποδυόταν τον στρατηγό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Τζορτζ Πάτον και ο ρόλος του χάρισε το Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου.

Ωστόσο, ο Σκοτ δεν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής. Για την ακρίβεια, όταν πληροφορήθηκε την υποψηφιότητά του απέστειλε τηλεγράφημα στην Ακαδημία δηλώνοντας ότι δεν έχει πρόθεση να αποδεχτεί το βραβείο σε περίπτωση που κέρδιζε και ότι θα προτιμούσε να μην βρίσκεται καν στους υποψήφιους.

Ο λόγος ήταν ότι ο Σκοτ δεν συμφωνούσε με την ιδέα του ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων ηθοποιών και επιπλέον δεν έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση για τον κινηματογράφο, τον οποίο θεωρούσε υποδεέστερο του θέατρου.

«Ο κινηματογράφος δεν είναι μέσο του ηθοποιού», δήλωσε στο περιοδικό Time πριν από την απονομή εκείνης της χρονιάς, στο πλαίσιο μιας έντονης δημοσιότητας που δίχασε τα μέλη της Ακαδημίας: η παλαιότερη γενιά εξοργίστηκε, ενώ οι νεότεροι ηθοποιοί θαύμασαν τις αρχές του. «Οι σκηνές γυρίζονται με βάση την πρακτική ευκολία και όχι με τη σειρά που εμφανίζονται στο σενάριο, και αυτό είναι επιζήμιο για μια πλήρως ανεπτυγμένη ερμηνεία», ανέφερε.

Ωστόσο, εκείνος ήταν που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου. Η θέση του ήταν γνωστή και όταν η παρουσιάστρια Γκόλντι Χον είδε να αναγράφει ο φάκελος το όνομά του δεν έκρυψε την έκπληξή της αναφωνώντας: «Θεέ μου». Το βραβείο παρέλαβε ο παραγωγός της ταινίας.

Από κάποιους θεωρητικούς κινηματογράφου η κίνηση της Ακαδημίας να βραβεύσει τον Σκοτ ήταν σαν μια απάντηση σε αμφισβήτηση που είχε δεχτεί η Ακαδημία για την αξιοπιστία των βραβείων.

Ο ηθοποιός Κλιφ Ρόμπερτσον είχε θέσει το ερώτημα τότε κατά πόσο κάποιοι μπορούν να εξαγοράσουν τα βραβεία τους. Οπότε η απάντηση ήταν μάλλον ότι ούτε τα θέλουν, γιατί να τα αγοράσουν, απλά τα αξίζουν.

«Οι τελετές είναι μια δίωρη παρέλαση κρέατος, μια δημόσια επίδειξη με επινοημένο σασπένς για οικονομικούς λόγους», είπε είχε δηλώσει ο Σκοτ στον Τύπο, στηλιτεύοντας τα βραβεία ως «προσβλητικά, βάρβαρα και εγγενώς διεφθαρμένα».

Μάρλον Μπράντο

Τρία χρόνια μετά τον Σκοτ στη βραδιά των Όσκαρ διαδραματίστηκε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές των βραβείων της Ακαδημίας. Ο Μάρλον Μπράντο ανακοινώθηκε νικητής του βραβείου Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου για τον εμβληματικό του ρόλο στην ταινία «Ο Νονός» αλλά δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Στη θέση του είχε στείλει την Αμερικανίδα ιθαγενή Σατσίν Λίτλφέδερ η οποία ανέβηκε στη σκηνή με την παραδοσιακή ενδυμασία των Απάτσι όχι για να παραλάβει το βραβείο αλλά για να διαβάσει ένα 15σέλιδο κείμενο διαμαρτυρίας του ηθοποιού το οποίο αφορούσε τα δικαιώματα των Αμερικανών ιθαγενών, τον τρόπο που παρουσιάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία και τη διαιώνιση επιβλαβών στερεοτύπων από τον κινηματογράφο.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς μια ομάδα Αμερικανών ιθαγενών είχε καταλάβει την πόλη Wounded Knee στη Νότια Ντακότα, στον Ινδιάνικο Καταυλισμό Πάιν Ριτζ. Η κατάληψη κράτησε 71 ημέρες. Στόχος ήταν να πιέσουν την κυβέρνηση να τηρήσει προηγούμενες συμφωνίες που είχε κάνει με τους Αμερικανούς ιθαγενείς Αμερικανούς.

Η Λιτλφέδερ τελικά αυτοσχεδίασε στη βραδιά των Όσκαρ κάνοντας έναν σύντομο μονόλογο αφού ο παραγωγός της τελετής φέρεται να την είχε απειλήσει ότι θα την απομάκρυναν με τη βία και θα συλλαμβανόταν αν η ομιλία της ξεπερνούσε το ένα λεπτό.

Ο 15σέλιδος λόγος του Μάρλον Μπράντο διαβάστηκε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου. Μετά το περιστατικό η Ακαδημία θέσπισε κανονισμό που απαγόρευε την εκφώνηση ομιλιών από εκπροσώπους των νικητών.

Η Λιτλφέδερ είχε υποστηρίξει ότι ουσιαστικά τέθηκε σε μαύρη λίστα από το Χόλιγουντ, μετά την ομιλία της στα Όσκαρ, λέγοντας στην εκπομπή Women in the World το 2016 ότι πολλοί στον χώρο είπαν ότι δεν μπορούσαν να την προσλάβουν γιατί «οι παραγωγές τους θα σταματούσαν».