ΠΑΟΚ: Ο παππούς Τάισον, o Σκιαδαρέσης και ο Μαυρόπουλος δίνουν ρεσιτάλ

Παραμονή Χριστουγέννων αναμένεται να κυκλοφορήσει η ταινία: «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece».

παοκ ταινία
Το τρέιλερ της ταινίας: «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece» | PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ@YouTube
Ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει τη νέα του Χριστουγεννιάτικη ταινία κι από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε φαίνεται ότι θα ενθουσιάσει.

Η 9η έκδοση ένας θεσμός πλέον για τον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες έχει πρωταγωνιστές παίκτες και ηθοποιούς. Παραμονή των Χριστουγέννων, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει η ταινία «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece». Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να μπει στην τελική ευθεία για τον εορτασμό των 100 ετών, η ταινία θα τον συνοδύει κι αναμένεται απολαυστική.

